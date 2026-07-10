La sessione di prove libere del Gran Premio di Germania si chiude nel segno di Marc Marquez che cade nelle prime fasi ma poi imprime un ritmo impressionante battuto solo nel finale da Raul Fernandez con gomme nuove. Bagnaia fatica

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ha fatto tutto o quasi lui. Marc Marquez protagonista assoluto della sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. Il “re” del Sachsenring tiene fede al suo titolo nobiliare imprimendo fin da subito un gran ritmo, anche con gomme usate e nonostante la solita caduta iniziale. A beffarlo nel finale Raul Fernandez ma solo montando gomme nuove. Ottimo 3° con la Ducati VR46 Di Giannantonio mentre Bezzecchi è 8° appena davanti al compagno di Aprilia e leader del mondiale Martin 10°. Turno complicato per Bagnaia solo 19° un po’ allo sbando.

Libere Gp Germania: Marquez vola ma Raul Fernandez è 1°

Con un set di gomme nuove montate nel finale, Raul Fernandez in 1:20.829 si è preso il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere del Sachsenring. Lo spagnolo di Aprilia Trackhouse tiene fede al suo ottimo momento di forma, suo e del team, dopo Assen e primeggia anche se i valori in pista hanno detto ben altro.

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Ha impressionato Marc Marquez che ha messo la Ducati ufficiale davanti a tutti per quasi tutta la sessione con un ritmo impressionante anche con gomme usate nel finale. Terzo posto per la Desmosedici griffata VR46 di Fabio Di Giannantonio. Al 4° posto c’è Mir con la Honda e l’exploit del buon vecchio Jack Miller con la Yamaha Pramac davanti ad Alex Marquez con la Ducati Gresini e Rins con la Yamaha.

A parte Marc, gli altri big sono stati un po’ a guardare e prendere le misure alla pista tedesca: tra le Aprilia ufficiali, Bezzecchi è ottavo mentre il leader del Mondiale Martin è 10°, tra i due Morbidelli. Turno complicato per Acosta 12° in mezzo alle altre Ktm e soprattutto Bagnaia solo 19° fra color che son perduti.

Marquez cade, c’è una buca in curva 3: giù pure Morbidelli

Quasi un segno distintivo di ogni suo week end. Pronti via Marc Marquez è finito in ghiaia dopo appena 5 minuti di prove. Scivolata per lo spagnolo, che si è steso in curva 3. Si è inclinato troppo e ha toccato l’interno forse anche sorpreso da una sconnessione della pista; non è riuscito a evitare l’impatto. È comunque riuscito a riportare la moto ai box. Nessun problema per lui che si è prontamente rialzato e a giudicare dai tempi inanellati dopo non ha riportato conseguenze.

Da registrare anche le cadute di Maverick Vinales in curva 11: moto demolita. Esattamente un anno fa, su questo stesso tracciato, alla curva 4, era caduto rovinosamente, procurandosi una lesione alla spalla sinistra, un infortunio con cui deve ancora fare i conti.,

Giù anche Franco Morbidelli pure lui in curva 3, beffato dalla stessa buca che ha creato parecchi problemi, responsabile proprio della caduta di Marc Marquez. Anche, Bagnaia, ha avuto un attimo di paura in quel punto, ma non si è avvicinato troppo al cordolo ed ha evitato la caduta.

Bagnaia lento, quanti problemi

Non è stato un buon inizio di week end per Bagnaia come sempre troppo spesso oramai gli capita. Pecco ha chiuso solo 19° con tanti problemi. A metà turno ha cambiato anche moto ma ha fatto anche peggio, finendo dietro tutte le Ktm. Il pilota torinese ha lamentato i soliti problemi di mancanza di trazione al posteriore.

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