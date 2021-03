MotoGp, Lorenzo: "Catalogna 2009? Rossi vinse con una bricconeria"

Jorge Lorenzo è tornato a parlare della gara in Catalogna nel 2009, quando Rossi lo superò nell’ultima curva: “La gara più equa e alla pari a livello di competitività piloti-moto – ha commentato Lorenzo in una delle sue Instagram Stories – Ha vinto Rossi in frenata e con una bricconeria. Un peccato, ma resta comunque una gara storica“.

Si è parlato con i fan anche del Gran Premio d’Italia 2016, vinto al fotofinish contro la Honda di Marquez: “Bellissimo al Mugello, un duello fra due titani con finale inatteso. Dispiaciuti per il mio mancato rinnovo con la Ducati? Un peccato, sì, dispiace anche a me“.

OMNISPORT | 03-03-2021 13:58