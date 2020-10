MotoGp, Lorenzo fa i test ma non con la Yamaha 2020

Il collaudatore della Yamaha Jorge Lorenzo è tornato in pista mercoledì per i test di Portimao, che anticipano il Gp di Francia in programma domenica a Le Mans. Durante la conferenza stampa il maiorchino, che torna in pista dopo 9 mesi, ha però svelato che non guiderà la Yamaha 2020.

“Qualche settimana fa avevo parlato con Meregalli e mi aveva detto che avrei avuto la moto nuova, ma sono entrato nei box qualche ora fa e ho visto che avrò la 2019. Penso che abbiano fatto il massimo, ma non c’è stato il tempo per preparare una nuova M1”.

In ogni caso il maiorchino cercherà di essere utile: “Sono emozionato, è da 9 mesi che non guido una MotoGp, non ero mai stato così tanto tempo senza farlo. Sarà complicato riadattarmi su una pista nuova e particolare, dovrò evitare di fare stupidi errori e fornire il massimo delle informazioni”, sono le parole riportate da Gpone.com.

OMNISPORT | 07-10-2020 10:45