Motogp, Lorenzo ha capito cosa è successo a Bagnaia: "Pecco, ecco cosa devi fare"

Il cinque volte campione del mondo ha analizzato il momento-no del pilota della Ducati dopo la deludente gara in Austria dove l'ha spuntata Marquez

Non è più un problema passeggero o una giornata-no: sta diventando un caso il calo di Bagnaia nel motomondiale. Anche e soprattutto in Austria ci si aspettava molto di più da lui. Alla Red Bull Ring aveva vinto nei tre anni precedenti (2022, 2023 e 2024) e da sempre la pista di Spielberg è territorio Ducati e a spuntarla è stato il solito insaziabile Marc Márquez. Il ’93’ ha posto fine all’incantesimo di uno dei suoi (pochissimi) circuiti maledetti.

Disastro Sprint per Pecco

Le cose sono andate male per il pilota di Chivasso fin dall’inizio della Sprint. L’errore iniziale ha portato a un ko a causa di un problema al perno posteriore della sua GP25. La Michelin ha successivamente negato ogni responsabilità per il ko del tre volte campione che alla fine, si è ritrovato con un doloroso 0 in classifica. Il giorno dopo, le cose sono andate inizialmente un po’ meglio ma l’ottavo posto (a 12 secondi dal vincitore) ha fatto esplodere il ’63’ che ha preteso spiegazioni dalla sua squadra.

Lo sfogo di Bagnaia

“Faccio fatica a tenere il passo degli altri. All’inizio della gara, Bezzecchi e Marc facevano tutto meglio di me. Frenare, uscire di curva… So che sono piloti forti, ma il fatto che io sia a 12 secondi da loro su una pista dove ho sempre fatto la differenza è qualcosa che non capisco e non capirò mai – ha detto Pecco a caldo – Tutti mi sorpassavano in uscita di curva. Non riuscivo ad accelerare, una situazione piuttosto particolare che spero possano spiegarmi “.

Il distacco incolmabile con Marquez

Bagnaia non ha alcuna possibilità di vincere il Campionato del Mondo, visto che è a 197 punti da Marc. E la cosa più preoccupante è che sta diventando ancora più difficile per lui arrivare secondo, dato che Álex Márquez ha un vantaggio di 55 punti. “Se perdo la pazienza? Un bel po’, sì. Ducati non mi dice nulla al momento; ci stanno lavorando”.

L’analisi di Jorge Lorenzo

Dopo la gara, Jorge Lorenzo ha analizzato l’attuale crisi del ducatista. “La maggior parte dei piloti ha vissuto situazioni molto difficili. Quando si attraversano ripetutamente momenti come questi, si inizia a credere meno in se stessi. E quando si crede meno in se stessi, si ha meno fiducia, si ottiene un rendimento peggiore, si corre con più dubbi e più lentamente. Credo che Pecco stia attraversando questo momento. Pecco è un pilota psicologicamente forte; non getterà la spugna . Continuerà a spingere, anche se succede sempre qualcosa che gli impedisce di fare il salto di qualità. Con altri circuiti e una moto diversa l’anno prossimo, le cose miglioreranno sicuramente.”