Mercato piloti sempre infuocato anche ad Assen: Luca Marini cerca disperatamente una moto per il 2027, Tech3 potrebbe essere la sua ancora di salvezza ma attenzione alla situazione di Raul Fernandez con Aprilia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tra la Sprint e il Gran Premio di Olanda c’è anche tempo per fare del buon mercato piloti ad Assen. In attisa che la settimana prossima vengano ufficializzati nuovi abbinamenti già conosciuti da tempo ci sono anche le ultime caselle da sistemare. Tra queste le due moto del Team Ktm Tech3 praticamente gli ultimi rimasti liberi sulla griglia di partenza del Mondiale MotoGP 2027. E potrebbe essere proprio la scuderia di Steiner l’ancora di salvataggio di Luca Marini per restare nella classe regina. Ma ci potrebbe finire anche Raul Fernandeez. Vediamo coime e perchè.

Marini in Ktm Tech3: l’indiscrezione da Assen

Luca Marini appiedato dalla MotoGP nel 2027. Il rischio c’è. Il fratellino di Valentino Rossi che non resterà in Honda, è tra coloro che son sospesi. Attualmente non ha grandi garanzie per il prossimo anno. Marini ha recentemente rifiutato l’offerta da parte di Ducati di tornare a Borgo Panigale. La proposta non era soddisfacente: tester della 850cc con la possibilità di correre nel Mondiale Superbike prendendo di fatti il posto di Nicolò Bulega promosso e promesso sposo in MotoGP con VR46.

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Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista di Sky, Rosario Triolo, Marini potrebbe seriamente ambire a prendere posto in Tech3 nel team satellite della KTM, ora nelle mani di un gruppo di investitori il cui volto principale è l’ex team principal della Haas in Formula 1, Guenther Steiner. Come riportato da Motorsport.com, ad Assen, Marini ha avuto un primo incontro con il direttore di KTM, Pit Beirer, che si è detto “impressionato” dall’italiano, dando il via libera alle trattative.

La minaccia Raul Fernandez

A questo punto l’unico rischio per Marini è rappresentato da Raul Fernandez. Il vincitore della Sprint di Assen dovrebbe essere confermato in Trackhouse ma lo stand by della trattativa di rinnovo potrebbe anche innervosire lo spagnolo che proprio dopo il successo di sabato ha lanciato dei messaggi al team.

Sempre secondo le rivelazioni di Rosario Triolo, Raul è entrato nel listone dei nomi di Tech3. Il team satellite Aprilia di proprietà di Justin Marks offre allo spagnolo un contratto di un solo anno, la scuderia francese potrebbe puntare su 2 anni. L’altra moto invece sarà destinata a un rookie, che uscirà tra Manu González e Senna Agius con quest’ultimo in forte vantaggio. Zero chance di restare per Brad Binder e Maverick Vinales che infatti non perde occasione di sparare a zero contro Ktm.