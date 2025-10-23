Bagnaia è senza speranza: "Devo accettarlo", Bezzecchi carico in Malesia. Alex fa spoiler sul rientro di Marquez

Vigilia a Sepang dedicata alla conferenza stampa e alle interviste per la MotoGP: Bagnaia è sembrato pessimista, di tutt'altro umore Bezzecchi mentre Alex ha parlato delle condizioni di Marc Marquez

Altro giro, altra corsa. La MotoGP è partita dall’Australia ed è sbarcata in Malesia. Si corre a Sepang la terzultima gara di una stagione estenuante che presenta il conto ai piloti. Mancheranno anche qui i vari Martin e Marc Marquez. Proprio sul campione del mondo ha rotto il silenzio il fratello Alex. Intanto il focus si è spostato sulla lotta per il platonico podio del Mondiale piloti: il borsino vedono Bezzecchi e l’Aprilia carichi e on fire mentre Pecco Bagnaia è ancora lì a leccarsi le ferite per gli ultimi zero conditi da cadute e non sembra molto ottimista.

Bezzecchi petto in fuori a Sepang

In Australia ha vinto dominando la Sprint e poi è arrivato secondo dopo aver scontato due long lap penalty, peraltro finendo dietro un’altra Aprilia, quella di Raul Fernandez. Marco Bezzecchi si sente in forma e sente la sua RS-GP25 in questo momento migliore anche di quella Ducati che sembra imbattibile anche solo fino a qualche mese o settimana fa.

Il Bez cerca di rimanere low profile: “Non mi sento il pilota più forte della griglia perché non sto comandando il campionato” ma ammette di sentirsi in un ottimo momento, come un tutt’uno con la sua moto: “Mi sento molto bene col team, loro sono tutti contenti. Ma abbiamo ancora 3 gare. Dobbiamo goderci il momento ma anche restare concentrati per continuare a migliorare e costruire una buona base per il 2026. Qui sarà importante capire quanto siamo migliorati visto che a Sepang abbiamo girato nei test pre season”.

Aprilia: Bez e Raul lodano Sterlacchini