Bagnaia è senza speranza: "Devo accettarlo", Bezzecchi carico in Malesia. Alex fa spoiler sul rientro di Marquez

Altro giro, altra corsa. La MotoGP è partita dall’Australia ed è sbarcata in Malesia. Si corre a Sepang la terzultima gara di una stagione estenuante che presenta il conto ai piloti. Mancheranno anche qui i vari Martin e Marc Marquez. Proprio sul campione del mondo ha rotto il silenzio il fratello Alex. Intanto il focus si è spostato sulla lotta per il platonico podio del Mondiale piloti: il borsino vedono Bezzecchi e l’Aprilia carichi e on fire mentre Pecco Bagnaia è ancora lì a leccarsi le ferite per gli ultimi zero conditi da cadute e non sembra molto ottimista.
- Bezzecchi petto in fuori a Sepang
- Aprilia: Bez e Raul lodano Sterlacchini
- Bagnaia pessimista: "Potrei finire 4° o 5°"
- Alex Marquez e il ritorno di Marc
Bezzecchi petto in fuori a Sepang
In Australia ha vinto dominando la Sprint e poi è arrivato secondo dopo aver scontato due long lap penalty, peraltro finendo dietro un’altra Aprilia, quella di Raul Fernandez. Marco Bezzecchi si sente in forma e sente la sua RS-GP25 in questo momento migliore anche di quella Ducati che sembra imbattibile anche solo fino a qualche mese o settimana fa.
Il Bez cerca di rimanere low profile: “Non mi sento il pilota più forte della griglia perché non sto comandando il campionato” ma ammette di sentirsi in un ottimo momento, come un tutt’uno con la sua moto: “Mi sento molto bene col team, loro sono tutti contenti. Ma abbiamo ancora 3 gare. Dobbiamo goderci il momento ma anche restare concentrati per continuare a migliorare e costruire una buona base per il 2026. Qui sarà importante capire quanto siamo migliorati visto che a Sepang abbiamo girato nei test pre season”.
Aprilia: Bez e Raul lodano Sterlacchini
Il segreto della forza di questa Aprilia? C’è un nome che va oltre i meriti di Rivola, di Bezzecchi e anche di Raul Fernandez, anzi citato da tutti e tre nelle varie interviste. Lui è Fabiano Sterlacchini, il mago della RS-GP25. “Persona molta intelligente, sa tante cose e con lui puoi parlare di tutto, non ti mette mai in una posizione difficile” le parole al miele del Bez sottoscritte da Raul Fernandez, felice e coi capelli tagliati per il pegno dopo la vittoria di Phillip Island: “Fabiano mi ha aiutato a fare uno step nella mia carriera”.
Bagnaia pessimista: “Potrei finire 4° o 5°”
Motegi è solo un ricordo, una parentesi rosa in mezzo a una stagione buia che si è acuita dopo le due tappe in Indonesia e Australia. Per Bagnaia a questo punto c’è anche un po’ di pessimismo cosmico che si riflette inevitabilmente quando gli viene chiesto della lotta per il 3° posto nel campionato piloti dove Pecco ha ancora 20 punti sul Bez: “Aprilia con Bezzecchi sta andando meglio di me, quindi devo accettare la possibilità di finire fuori dal podio, quarto o addirittura quinto nel Mondiale”.
Pessimista ma non arrendevole, Bagnaia rinnova il suo impegno a trovare una soluzione ai suoi problemi (specie dopo il messaggio d’amore della sua Domizia Castagnini): “Il tracciato è decisamente più nelle mie corde rispetto ai precedenti. Nei test pre stagionali andavamo molto forte, questo weekend sarà utile per capire”. Inciso finale, sulla domanda dell’inviato di Sky, Sandro Donato Grosso riferita proprio a quei test e alle scelte che ne scaturirono: “Rifaresti stesse diverse se potessi tornare indietro?”, risposta secca di Pecco: “No, onestamente no”.
Alex Marquez e il ritorno di Marc
Pronto a mettere in cassaforte il platonico titolo di vice campione del mondo, Alex Marquez a Sepang deve far fronte a un numero considerevole di domande sul fratello Marc, ancora assente e sul suo rientro al momento ancora poco chiaro tanto da aver allertato persino Bulega in vista di Portimao. “Marc sta facendo le cose con calma, ha l’esperienza del passato; sa che non deve avere fretta, e penso che tornerà quando si sentirà pronto – ha detto il fratello – Sta bene, è allegro, per quanto ne so. In Australia, mi ha detto: ‘È dura, alzarsi così presto’, e stare lì a guardare. È calmo, che è la cosa più importante. L’ho già detto in Australia, ha fatto tutto, quindi non ha fretta”.