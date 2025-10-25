Cuore Nadia Padovani: "Dedicato a Fausto Gresini" ma la festa è rovinata, Aldeguer penalizzato perde il podio

Sabato particolare per Aldeguer e il Team Gresini: Fermin cade stupidamente in qualifica, poi arriva sul podio nella Sprint ma viene penalizzato. Resta il titolo di rookie e la gioia di Nadia Padovani con dedica a Fausto Gresini

Da Marquez a Marquez nel segno della continuità. Di mezzo Aldeguer rookie of the year. Festa grande in Malesia per il Team Gresini che avrebbe piazzato due moto sul podio alle spalle dell’inarrivabile, almeno nella Sprint di Sepang, Pecco Bagnaia. Salvo poi vedersi penalizzare il giovane spagnolo per la pressione irregolare delle gomme a vantaggio dunque di Pedro Acosta diventato terzo. Ma questo non cambia la sostanza di aver comunque celebrato contemporaneamente il titolo di rookie of the year con Fermin e quello platonico di vice campione del mondo di Alex. Una grande gioia soprattutto per Nadia Padovani con un solo pensiero, il compianto marito Fausto il cui sogno lei sta portando avanti con successo in MotoGP.

Nadia Padovani nel solco e col cuore di Fausto Gresini

Non hanno vinto la Sprint del GP di Malesia ma hanno fatto festa. Eccome, anzi doppia. Il Team Gresini ha fatto un garone nel sabato di Sepang piazzando entrambe le moto sul podio. Alex Marquez secondo alle spalle dell’imprendibile Pecco Bagnaia e Fermin Aldeguer terzo dopo una bella corsa culminata col sorpasso su Pedro Acosta a metà gara. Così la scuderia che fu del grande Fausto Gresini passata nelle mani e nella continuità della vedova Nadia Padovani ha potuto festeggiare il secondo post di Alex in classifica piloti, in cassaforte con la vidimazione della matematica, e il titolo di rookie of the year per l’altro giovane spagnolo con due gare di anticipo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Una gran bella soddisfazione visto che siamo anche il miglior team clienti” sono le parole di una sempre sorridente e gioiosa Nadia Padovani che ha un solo nome, forse scontato ma che viene dal cuore, quando le viene chiesta una dedica e un pensiero: “Al mio Fausto” con gli occhi che brillano e un silenzio che dice tutto perchè tutto è già stato detto. Il Team Gresini negli ultimi due anni è cresciuto in maniera esponenziale, lo scorso anno ha rilanciato Marc Marquez e quest’anno si è confermato con i risultati di Alex Marquez e nella seconda parte della stagione la crescita di Fermin Aldeguer, entrambi vittoriosi di almeno una gara in stagione.

Aldeguer penalizzato, podio a Pedro Acosta

Piccola doccia fredda per il team Gresini e per Aldeguer. A quasi 2 ore dalla fine della Sprint il giovane pilota spagnolo è stato penalizzato di 8 secondi per la pressione delle gomme della sua GP24 irregolare alla fine della corsa breve. Per questo motivo il podio passa alla Ktm di Pedro Acosta. Lo spagnolo è passato dal 3° al 7° posto. Guadagnano una posizione Morbidelli, Quartararo e Bezzecchi. Questo non cambia la sostanza di un titolo di rookie of the year comunque matermaticamente nelle mani e nel palmares di Fermin.

Il sabato di Aldeguer: la stupoda caduta ai box in Q1

Non è stato un sabato qualunque per Aldeguer. Il giovane spagnolo è incappato in una doppia caduta nelle qualifiche. Costretto al Q1 come Bagnaia, Fermin si è qualificato al Q2 col miglior tempo proprio davanti a Pecco che poi vincerà la Sprint. Subito dopo il giro più veloce il pilota del team Gresini è scivolato in curva 4. Rialzatosi ha ripreso la pista ed è entrato ai box. Ma poco prima di entrare nella struttura del team Gresini, dal retro box, Fermin ha perso il controllo della sua Ducati, centrando uno scaffale e finendo per adagiarsi a terra in mezzo ai suoi stessi meccanici. Una scena curiosa quanto goffa.