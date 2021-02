MotoGp, manager Honda: "Improbabile l'assenza di Marquez in Qatar"

Il primo gran premio della MotoGp ci sarà il 28 marzo, in Qatar. Hikita, manager dell’Honda Racing Management Office, in un’intervista rilasciata alla rivista giapponese “Mr. Bike” ha parlato della possibile presenza di Marquez: “Si tratta di un problema che riguarda il corpo, quindi non posso dire con certezza quando tornerà, ma Marc sta recuperando per rientrare al 100%. Quello che è certo è che avremo una moto forte quando tornerà. Ci stiamo preparando affinché sia tutto pronto. Nell’improbabile caso in cui non sia presente alla prima gara in Qatar, avremo Stefan Bradl a rimpiazzarlo come lo scorso anno. Attualmente, però, stiamo valutando di ridurre il suo carico di lavoro”.

Difficile, invece, che il sostituto sia Andrea Dovizioso: “Non credo sia un’opzione possibile. Girano tante voci, ma un pilota del calibro di Dovizioso non mi sembra interessato a fare poche gare”.

OMNISPORT | 08-02-2021 10:21