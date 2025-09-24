MotoGP, Marquez campione del mondo a Motegi: quanti punti servono a Marc. Intanto Bagnaia balla col kimono

Marc Marquez può conquistare a Motegi il suo settimo Mondiale MotoGP: ecco quando e quanti punti servono allo spagnolo. Mentre Bagnaia prova a esorcizzare la crisi dandosi alle tradizioni locali

Conto alla rovescia agli sgoccioli. Il Motomondiale è già in Giappone dopo nel week end torna la MotoGP. A Motegi Marc Marquez si gioca già il primo match point per diventare campione del mondo con largo anticipo. Servirà una calcolatrice alla mano o un pallottoliere per i più boomer. Ma di fatto il conto è presto fatto. Alex Marquez l’unico avversario. Insomma una faccenda di famiglia. Chi invece sotto il Sol Levante proverà a invertire per l’ennesima volta il trend negativo di questo periodaccio è Pecco Bagnaia. Che infatti balla in kimono per esorcizzare la negatività.

Marquez campione a Motegi

Sono passati oltre 2100 giorni dall’ultima volta in cui Marquez si è laureato campione del mondo della MotoGP. Un periodo di profonda sofferenza, in cui lo stesso Marc ha pensato al peggio, specie negli anni dei tanti infortuni e operazioni a quel braccio che proprio non ne voleva sapere di guarire.

In tanti si sono chiesti in questo periodo semmai il campione di Cervera sarebbe tornato all’iride. La risposta è sì ed ora è solo questione di tempo. Giorni, ore e poi sarà festa per il 7° mondiale della classe regina, il nono contanto anche Moto2 e Moto3. L’appuntamento è domenica a Motegi per il Gran Premio del Giappone. Solo dopo la gara sapremo se Marquez potrà fare festa.

Marc può diventare campione nella Sprint?

La risposta è NO. Marquez ha 182 punti di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, il fratello Alex fresco di “promozione” con la Ducati ufficiale nel 2026 pur restando nel team Gresini. Marc può vincere il titolo solo domenica e non sabato al termine della Sprint. Anche nella migliore delle ipotesi, con una vittoria di Marc e 0 punti per Alex, il leader del mondiale andrebbe a +194. I punti ancora a disposizione, però, sarebbero 210 (5 Sprint+6GP).

Marquez campione domenica: quanti punti servono

Il calcolo è presto fatto. Come detto, nella classifica piloti Marc ha 182 di vantaggio su Alex. Al termine del Gp del Giappone ci saranno ancora 185 punti a disposizione considerano le 5 Sprint e i 5 Gp ancora da disputare fino a fine stagione (37 punti totali in palio per 5 weekend: Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo, Valencia). Ne conviene che per vincere matematicamente il Mondiale MotoGP a Marc Marquez serve uscire da Motegi con 3 punti conquistati in più del fratello Alex.

Bastano 3 punti perchè con 185 punti a disposizione anche Alex le vincesse tutte e Marc finisse con zero punti dopo Motegi anche in caso di arrivo a pari punti il titolo andrebbe a Marc per il maggior numero di vittorie. Marc Marquez, tra l’altro, ha già vinto 3 mondiali a Motegi, tutti in MotoGP: nel 2014 (12 ottobre), nel 2016 (16 ottobre) e nel 2018 (21 ottobre).

Bagnaia balla in kimono per esorcizzare il momento no

Dopo il brutto, bruttissimo week end di Misano, Bagnaia prova lontano da casa, in Giappone, a cercare se stesso, il feeling con la sua Ducati oramai perso da tempo forse mai realmente trovato quest’anno. Pecco è in grossa crisi tanto che più che pensare al 2° posto nel Mondiale di Alex Marquez deve guardarsi dall’arrivo a doppia velocità di un lanciatissimo Bezzecchi con l’Aprilia.

Pecco le sta provando tutte, lo ha fatto anche nei test sempre di Misano subito dopo la gara in cui era caduta. Rasserenato dalla sosta, Bagnaia ha condiviso nelle sue stories di Instagram un momento di grande festa in uno dei tanti eventi Ducati in Giappone in cui, insieme a Fabio Di Giannantonio, entrambi con indosso un kimono ballano sulle note di una tipica danza orientale. Basterà per esorcizzare la crisi?

Gp Giappone MotoGP: il programma di Motegi

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

03:45 – Prove Libere 1

08:00 – Pre-qualifiche

SABATO 27 SETTEMBRE

03:10 – Prove Libere 2

03:50 – Qualifiche

08:00 – Sprint Race

DOMENICA 28 SETTEMBRE