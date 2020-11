MotoGp: Marc Marquez non migliora, ora c'è ansia

Il centauro della Honda Marc Marquez non rientrerà in pista in questa stagione: secondo quanto riporta Sky, anzi, il campione del mondo dovrà molto probabilmente sottoporsi a un terzo intervento chirurgico al braccio destro.

L’arto non sta migliorando e non sta dando sensazioni positive: non è ancora stata fissata una data dell’intervento, che verrà effettuato nel prossimo futuro. La terapia conservativa non ha funzionato: il numero 93 non riesce a muovere il braccio in maniera normale, dopo ormai più di tre mesi dall’operazione.

06-11-2020