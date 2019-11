MotoGP, Marc Marquez operato alla spalla: la situazione

Che l’intervento fosse indispensabile e programmato a breve, si era inteso nell’immediato e così è stato. Marc Marquez, eroe dell’ultima stagione di MotoGP e autentico talento, è stato sottoposto ad una operazione chirurgica, resa necessaria a seguito dell’incidente a Jerez e del relativo consulto medico. Sublussazione alla spalla destra, questo il responso e, da qui, la decisione di affrontare la sala operatoria.

Stessa operazione di quella subita allo stesso arto, ma a quello sinistro, a fine 2018, “con la botta che però è meno invasiva”, scrive il comunicato Honda. Il pilota della scuderia giapponese e otto volte campione del mondo è stato operato “all’ospedale universitario Dexeus-Quirón di Barcellona dall’equipe dell’Icatme (Istituto catalano di traumatologia e medicina dello sport) del dottor Xavier Mir coadiuvato da Victor e Teresa Marlet”.

Il pilota verrà dimesso entro le 48 ore seguenti e “inizierà subito l’attività di recupero nella sua casa di Cervera”, prosegue il comunicato, “per farsi trovare pronto in vista dei testi di Sepang” del febbraio 2020.

A Jerez, il campione spagnolo non si è presentato al top per via della spalla destra dopo qualche problema sofferto a Motegi e la violenta caduta nelle qualifiche del GP di Sepang. Nel primo giorno di test, lunedì, Marquez è caduto all’ultima curva. Nei minuti successivi alla scivolata, la situazione non è parsa critica: gli accertamenti effettuati hanno evidenziato, invece, la gravità delle condizioni della sua spalla.

VIRGILIO SPORT | 28-11-2019 09:49