“Rientrerò al 100% ma non so se sarà a Le Mans, Aragon, Valencia, Portimao o nel 2021”. Marc Marquez, ai microfoni di Sky Sport, prende ancora tempo sul suo ritorno in pista.

“Va sempre meglio, sto lavorando” aggiunge lo spagnolo, che ha dovuto subire un doppio intervento chirurgico dopo la frattura all’omero subita al Gran Premio di Spagna lo scorso 19 luglio e l’intoppo di qualche giorno più tardi.

OMNISPORT | 24-09-2020 18:54