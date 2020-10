MotoGp, Marc Marquez punge dal divano

Marc Marquez, il grande assente del Mondiale MotoGp 2020, non vede l’ora di tornare in pista. Il campione del mondo non è ancora salito su una moto ma sta proseguendo gli allenamenti in bici, e intanto non si perde nessuna gara, non senza mostrare un po’ di frustrazione davanti allo schermo.

“Mi sento bene sia moralmente che fisicamente, tornerei già domani, ma non sarà così. Prima o poi però succederà. Guardare le gare da casa crea ansia, rabbia, ma è quello che devo fare. Vedere che gli avversari fanno così pochi punti ti fa venire voglia di tornare”, sono le parole riportate da Marca.

Marquez assicura che non cambierà il suo atteggiamento al ritorno in pista: “La mia mentalità resterà la stessa. Cercare di essere sempre al limite. Forzo il braccio, ma sempre entro le scadenze dei medici. Il mio approccio sarà sempre lo stesso: andrò all’attacco. Al mio rientro devo essere in buone condizioni fisiche, il braccio dovrà essere all’80 o 90% per cercare di essere veloci sin dall’inizio”.

OMNISPORT | 03-10-2020 15:39