Marquez vede il titolo ma voleva ritirarsi, la confessione choc. Marc indica il male di Bagnaia: "Pecco tornerà"

Marc Marquez a un passo dal tornare in cima al mondo confessa in passato di aver pensato al ritiro dopo i tanti infortuni. Poi la carezza per Pecco Bagnaia

Tra una settimana o poco più potrebbe essere nuovamente campione del mondo. Motegi è la tappa segnata in rosso sul calendario di Marc Marquez. Attesa da anni, di infortuni e difficoltà. Che aveva quasi portato al ritiro lo spagnolo. A confessarlo lo stesso pilota Ducati in una intervista al sito ufficiale della MotoGP. La stessa in cui riserva una carezza a Bagnaia individuando il vero problema di Pecco con la moto di Borgo Panigale.

Marquez confessa: “Volevo ritirarmi”

Era il 2019, Marc Marquez era il padrone del mondo in MotoGP. Per lui già 7 titoli, di cui 4 consecutivi. Poi nel 2020 l’anno del covid la caduta in Spagna, la frattura dell’omero. Da lì un calvario, altro che coronavirus. Tra cadute e operazioni. Lo spagnolo passava più tempo per terra e in ospedale che in ospedale e nel mentre la Honda perdeva competitività. Ed allora, oggi, a un passo dal ritorno alla gloria l’amara confessione su quei giorni:

Il braccio mi dava una strana sensazione, mi faceva male e non avevo alcuna motivazione per continuare. Ero vicino al ritiro. Mi chiedevo ‘Perché non ci fermiamo e basta?’.

Ma la voglia e l’amore per le corse gli hanno fatto cancellare quella brutta idea: “C’era qualcosa dentro di me che diceva: ‘Perché no? Perché devo smettere?’. Volevo dimostrare il mio valore e se ero competitivo. Così ho capito che dovevo cercare il meglio sulla griglia ed era la Ducati“.

Marquez vede il titolo e conforta Bagnaia

A Motegi, tra una settimana, a Marc Marquez basterà conquistare 3 punti in più del fratello Alex alla fine dell’intero week end per laurearsi nuovamente campione del mondo. Una bella favola col lieto fine: “Due anni fa, non avrei mai immaginato di essere in questa forma. Sono qui perché mi diverto, e il modo in cui mi diverto è vincere. E ora stiamo vincendo molto, quindi per questo motivo mi sento rilassato e molto fiducioso, la sensazione di vincere di nuovo è stata davvero speciale, ho capito di essere nel posto giusto”.

Come già successo nelle interviste precedenti, a Marquez viene chiesto della crisi senza fine di Bagnaia. Marc ha la risposta pronta, individua, forse, il vero male di Pecco e lo conforta: “Il problema è che quando inizi a perdere fiducia, guidi più teso che mai, la moto non, ma Pecco tornerà. Ha il talento, ha la squadra

