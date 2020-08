Marc Marquez non tornerà in pista a Misano. Il centauro della Honda ha deciso di prendere tempo dopo il doppio intervento all’omero del braccio destro in seguito alla caduta di Jerez, e non sarà presente neanche in Italia.

Secondo quanto comunica la Honda, il campione del mondo non rientrerà in pista prima di due o tre mesi perché vuole essere al 100%, e ora non si sente ancora pronto.

OMNISPORT | 22-08-2020 16:52