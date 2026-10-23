Il 23 ottobre 2026 ricorrono 15 anni dalla morte di Marco Simoncelli che ha lasciato sconvolto il mondo della MotoGP e non solo, cosa ci ha lasciati il carisma e il sorriso del Sic e l'esempio di papà Paolo Simoncelli

Una mattina di 15 anni fa. Anche all’ora si correva col fuso orario, in Italia era da poco passata l’alba e tutti gli appassionati erano davanti alla tv a vedere la MotoGP. C’era il fenomeno Valentino Rossi ma anche un ragazzino che faceva tanto ben sperare e che sembrava quasi più pazzo del Dottore alla sua età. Nessuno pensava che quella mattina in Malesia il sogno di Marco Simoncelli si sarebbe spezzato per sempre. Ma quel ragazzo sempre sorridente, coi capelli riccioluti, è rimasto nei cuori di tutti, negli occhi, nelle parole e nei gesti di papà Paolo che è rimasto lì, nel paddock, a fare motociclismo, per restare quanto più vicino al mondo che suo figlio Marco amava di più.

Il giorno più triste, 15 anni senza Simoncelli

Il 23 ottobre 2011 è una delle date che si sono impresse per sempre nella storia del Campionato del Mondo di Motociclismo e che sarà ricordata per l’eternità. Oggi, 23 ottobre 2026 , ricorrono 15 anni da quel tragico evento che ci ha lasciati tutti sconvolti dalla perdita del carismatico e amatissimo Marco Simoncelli.

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Una sequenza fatale quanto crudele e cruenta. Alle 10.02 in Italia, a Sepang nel Gran Premio di Malesia della MotoGP, alla curva 11, il Sic perde il controllo della sua moto e cade, avendo sfortunatamente alle sue spalle Colin Edwards e Valentino Rossi, che non sono riusciti a evitarlo, infliggendogli colpi fatali che hanno posto fine alla vita del numero 58.

Dopo aver tentato di rianimarlo per oltre 45 minuti, i medici del Circuit Clinic hanno infine dovuto constatarne il decesso per arresto cardiorespiratorio, lasciando il mondo del motociclismo in un silenzio funebre per la perdita di un pilota così giovane.

Simoncelli e il legame con Valentino Rossi

Destino fatale e beffardo quello che ha messo fine alla vita di un ragazzo che aveva un sogno in sella ad una moto e che quando correva con quei riccioli al vento sembrava libero, appunto come il vento tra i capelli. Le carenate in pista, le risate fuori, le pataccate da buon romagnolo con quello slang tutto dialetto. Il litigio con Lorenzo in conferenza stampa, lo sgarbo a Max Biaggi nella sua unica presenza in Superbike. E quel rapporto particolare con Valentino Rossi, suo mentore e artefice di quel destino fatale e beffardo di cui sopra.

Tale era l’influenza che il Dottore esercitava sul Sic che da lì iniziò a pensare a quella che è diventata la sua VR46 Academy a quei giovani piloti che, come il numero 58, volevano imparare dalla leggenda del motociclismo e crescere insieme e che ha sfornato i vari Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Luca Marini e Francesco Bagnaia.

La lezione di Marco al mondo della MotoGP, la sicurezza

Come fu per Senna in F1, all’indomani di quel tragico incidente che pose fine alla vita di Simoncelli, il mondo del Motomondiale si dette una sveglia, una regolata, implementando una serie di misure per migliorare la sicurezza dei piloti e dei circuiti e cercare di ridurre al minimo i rischi correlati con le cadute. Tra i punti deboli, anche la formazione dei commissari di pista e i requisiti per entrare a far parte di tale corpo sono stati resi più rigorosi al fine di migliorare i protocolli di evacuazione

L’omologazione del casco è stata un’altra misura rafforzata a seguito dell’incidente visto che il casco di Simoncelli si è sfilato durante la caduta, rendendo necessario l’utilizzo del sistema di ritenzione a D. E poi l’introduzione obbligatoria degli airbag nelle tute dei piloti.

Paolo Simoncelli: “Qualcuno mi dovrà spiegare”

E poi c’è lui, Paolo Simoncelli. Il papà del Sic è stata la figura più resiliente che la tragedia della morte di Paolo abbia mostrato, assieme a quella dell’allora fidanzata, Kate Fretti. Entrambi sono rimasti nel mondo del motociclismo. Lei porta avanti una fondazione a Marco dedicata, lui, papà Paolo ha creato dal nulla un team di Moto3 e continua incessantemente a frequentare i paddock del Motomondiale come faceva al seguito del Sic, come se niente fosse successo.

Paolo c’è anche a Phillip Island, ai box, nel giorno in cui 15 anni fa la pista si è portata via suo figlio. Le sue parole a Sky Sport, durante le prove della Moto3, sono l’esempio dell’amore e dell’affatto che circonda ancora Marco e la famiglia Simoncelli: “La gente è molto carina, manda un sacco di messaggi, un sacco di manifestazioni in onore suo. Anche qua, a Phillip Island, nei negozi ci sono ancora magliette, foto di Marco… la gente mi ferma di continuo per delle foto. Qualcuno mi dovrà spiegare perché, però sono cose fanno piacere. Per il resto, questa è la vita e noi andiamo avanti. Lo abbiamo già detto tante volte, andiamo avanti ragazzi, dai godiamoci questo sole, questo circuito e grazie del vostro pensiero”.