La confessione choc dei due piloti della Ducati che hanno corso non al meglio fisicamente a Silverstone, Marquez ha ancora male alla spalla e Bagnaia fatica dopo l'operazione all'avambraccio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Brusco ritorno dalle vacanze per i due piloti ufficiali della Ducati. A Silverstone Marquez e Bagnaia hanno reso al di sotto delle aspettative. Mai in lizza per la vittoria, ma nemmeno per il podio, Marc che ha dovuto correre in difesa, in grosse difficoltà Pecco costantemente nelle retrovie prima della caduta in gara. Un po’ si sapeva ma ora se ne ha la certezza: entrambi hanno corso limitati dalle condizioni fisiche non al 100% con lo spagnolo ancora alla ricerca della completa forma dopo l’operazione alla spalle e l’italiano reduce dall’intervento al braccio.

Marquez in difficoltà a Silverstone

Ci ha provato in tutti i modi ma alla fine Marc Marquez ha lasciato Silverstone con un 9° posto nella Sprint e un 7° in gara. Mai in lizza, nemmeno per il podio, anche provando a forzare nei primi giri, a stare coi primi, per poi cedere sia per il consumo delle gomme che per un cedimento fisico. Lo spagnolo è finito dietro anche agli altri ducatisti, il fratello Alex e Di Giannantonio.

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Un “crollo” che trova spiegazioni nelle sue condizioni fisiche ancora non al meglio e che risentono ancora di questo maledetto infortunio alla spalla che oramai si porta dietro dallo scorso anno, nonostante l’operazione di qualche mese dopo la caduta nella Sprint di Le Mans.

La confessione di Marc: “Non sentivo il braccio destro”

L’uscita del solito reportage “Inside” di Ducati, dopo ogni gara, mette in luce le difficoltà incontrate da Marc Marquez e dallo stesso Pecco Bagnaia a Silverstone , in una gara che ha visto entrambi ottenere risultati deludenti.

Ad un certo nel commentare le sue difficoltà parlando con gli ingegneri, Marquez si lascia andare e ammette: “Fisicamente non c’ero lì. C’era il rischio di cadere. Non avevo controllo sul braccio destro . Ci provavo, ma, rispetto alle prove, l’anteriore scivolava nelle curve 1 e 9, non mi è piaciuto”.

Anche Bagnaia messo male

Non stava certo meglio Pecco che ha approfittato della sosta estiva per operarsi all’avambraccio destro per risolvere la sindrome compartimentale. Ed infatti nel video ad un certo punto, Bagnaia dice chiaramente: “Ho male in tutte le curve a destra”. Il week end inglese del piemontese è stato da dimenticare, sempre nelle retrovie, ha finito per cadere in gara, lontanissimo dalla zona punti e in grosse difficoltà con la sua GP26.

Il botta e risposta tra Bagnaia e Marquez

Al di là delle considerazioni di Gigi Dall’Igna sulla debacle Ducati a Silverstone contro lo strapotere Aprilia, abbastanza eloquente, sempre nel video “Inside Ducati” la conversazione tra i due piloti, Pecco e Marc, sulle grane di una pista come Silverstone quando non sei al meglio.

Marquez : “Quando hai qualcosa a livello fisico ti dà fastidio, perché non puoi guidare attaccando tutti i giri”

: “Quando hai qualcosa a livello fisico ti dà fastidio, perché non puoi guidare attaccando tutti i giri” Bagnaia : “Già questa pista è difficile, quando hai dolore alla parte inferiore del corpo è più facile. Quando hai male alla parte superiore, ti limita sempre”

: “Già questa pista è difficile, quando hai dolore alla parte inferiore del corpo è più facile. Quando hai male alla parte superiore, ti limita sempre” Marquez: “Sì, perché non tieni il corpo nella giusta posizione”

La crisi delle gomme e la caduta di Bagnaia

Tra le altre cose del video reportage della Ducati si evncono le difficoltà incontrate tout court dai due piloti. A cominciare dal calo di prestazioni della gomma posteriore morbida lamentata già nella Sprint da Marquez: “La gomma posteriore… incredibile. Al terzo giro, boom! Era inguidabile, impossibile persino aprire il gas. Era come una gomma da pioggia al limite, non avevo mai avuto una sensazione simile con queste gomme”, ha detto al tecnico Michelin.

“Non riuscivo a guidare, impossibile. Appena mi piegavo… non so come migliorarla. Ho visto che ‘Diggia’ aveva lo stesso problema, più o meno, mio ​​fratello è stato l’unico ad averlo in qualche modo”, ha aggiunto. La gara di domenica invece si è conclusa prematuramente per Pecco: “Non so come spiegarlo. La caduta è avvenuta in una fase… Forse c’era qualcosa nel terreno che mi ha colto di sorpresa. È impossibile“, ha detto Bagnaia subito dopo la caduta.