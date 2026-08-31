Analisi della doppia vittoria di Marquez ad Aragon, la quarta doppietta di questa stagione che rilancia Marc nella volatona per il titolo MotoGP ma Bezzecchi ha dimostrato di stare bene: che sfida a oltre 300 km/h!

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Voleva, doveva fare 37 punti e li ha fatti. Come altre volte in questa stagione. Quando il Mondiale chiama, Marc Marquez risponde presente, con o senza acciacchi. Non è la prima volta, rischia di non essere l’ultima. Ad Aragon un’altra prova di forza da parte del pilota della Ducati che ha calato sul piatto un’altra doppietta che lo rilancia nella volata per il titolo contro il duo Aprilia, Bezzecchi-Martin. Proprio col Bez protagonista di un testa a testa ravvicinatissimo a oltre 300 km/h che fa pregustare un grande appuntamento a Misano tra due settimane.

Marquez inarrestabile ad Aragon

Quando vincere è d’obbligo, non tutti riescono a gestire la pressione. In parte, è uno degli elementi che distingue le superstar da noi comuni mortali. E, ovviamente, Marc Marquez appartiene a quella categoria che lo eleva allo status di leggenda, mito, o come vogliamo chiamarlo. Questo anche grazie a vittorie come quella al Motorland Aragón, che ha infiammato il Campionato del Mondo MotoGP 2026.

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Il nove volte campione del mondo ha riassunto la situazione con una freddezza insolita per lui, ma indicative della concentrazione che sta dimostrando in una competizione segnata da numerosi alti e bassi legati alle sue condizioni: “Era quello che dovevo fare se volevo avere anche la minima possibilità: Martín, Bezzecchi, Ogura quando tornerà e Acosta stanno andando tutti molto veloci. Devo dare il massimo” le parole dello spagnolo dopo la corsa

Volata mondiale: la forza dei numeri dice Marc

La sua serie di vittorie consecutive al Motorland, l’ennesima doppietta della stagione tra Sprint e gara, portano Marquez a soli 19 punti da Martin ancora in testa al campionato con un vantaggio di 24 punti su Bezzecchi. La battaglia per il titolo si preannuncia agguerrita vista comunque la consistenza dell’Aprilia che per stessa ammissione di Massimo Rivola ad Aragon correva in difesa e ha chiuso con un 3° e un 5° posto dei suoi alfieri, Bez e Martin, considerando l’assenza di Ogura e la caduta prematura di Fernandez.

Quattro vittorie e altrettante doppiette. Non è forse il miglior Marquez della storia. Anzi togliere il ‘forse’. Ma riesce a capitalizzare il suo rendimento sulle piste a lui e alla sua Ducati favorevoli. Lo ha fatto in Ungheria, in Germania, a Brno e ad Aragon. Un bottino importante che lo tiene in piena lotta per il titolo nonostante abbia saltato due gare per l’operazione al piede e alla spalla.

“Una gara alla volta. Storicamente, l’Indonesia è la peggiore; ho brutti ricordi di ogni anno. Per quanto riguarda le altre, sono andato bene in tutte; ora è il momento di recuperare completamente”, ha detto Marc sulla lotta per il Mondiale”.

Marquez e Bezzecchi, duello da brividi a oltre 300km/h

Le loro carene si sono sfiorate e come ha detto lo stesso Marc è stato un “momento di massima adrenalina”. La fotografia del Gran Premio di Aragon 2026 sta tutta in quel rettilineo vissuto fianco a fianco da Marquez e Bezzecchi che a oltre 300km/h si sono sfidati testa a testa. Per via di un effetto prodotto dall’aerodinamica, i due piloti sono stati attratti l’uno dall’altro. “Come se facessimo una ‘molla’: io volevo allontanarmi e venivo tirato dentro”, ha spiegato il Bez.

MotoGP, si va a Misano, a casa del Bez e di Rossi

Terzo ma contento, Marco Bezzecchi sembra aver cancellato definitivamente i quattro zero consecutivi tra ritiri, cadute e vicende spiacevoli. Bene a Silverstone, molto bene ad Aragon dove ha spinto al massimo, tanto da strappare sabato la pole position e il record del Motorland al nove volte campione del mondo. Il duello con Marc, seppur perso sarà la miglior spinta a far meglio. E anche il miglior spot per la prossima gara. La MotoGP si sposta a Misano , tra due settimane, la gara di casa per Valentino Rossi e la sua Academy, quindi per Bezzecchi ma non solo. Lì, Marco dovrà dare il massimo. Sperando in un Mugello-bis. Marquez è avvisato.