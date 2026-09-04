Marc Marquez mostra per la prima volta i segni delle cadute e delle operazioni al braccio destro: "Sono stato costretto, la Ducati mi ha giocato un brutto scherzo". La fidanzata Gemma Pinto ne racconta il carattere

Le condizioni del braccio destro di Marc Márquez sono uno dei temi chiave del Campionato del Mondo MotoGP. Ad Aragon la doppietta dello spagnolo ha messo in secondo piano l’argomento che però continua a tenere banco specie dopo l’immagine postata dallo stesso pilota Ducati sui propri social dove ha mostrato i segni delle cadute e delle operazioni degli ultimi anni che ne hanno trasformato in parte l’arto nonostante allenamenti e terapie varie. Un guerriero che è quello che descrive anche la sua fidanzata Gemma Pinto in una dichiarazione.

Mrquez rivela un’immagine scioccante del suo braccio destro

Gli effetti dei numerosi interventi chirurgici sono visibili sul pilota di Lleida, che non ha esitato a mostrarli sui social. Marquez ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae a torso nudo durante un allenamento, in cui la differenza di muscolatura tra le braccia è evidente. I segni degli interventi sono visibili anche sotto l’ascella e sull’avambraccio.

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Il pilota della Ducati ha pubblicato una serie di otto foto e un video sul suo profilo Instagram, contrassegnati semplicemente come “Non pubblicati”, tra cui uno che lo ritrae mentre si allena a casa. La differenza tra un braccio e l’altro, e la composizione muscolare di ciascuno, è chiaramente visibile.

Quattro doppiette così, Marquez campione vero

Se c’erano dubbi, questo illustra ulteriormente cosa significhi per il numero ’93 sollevare o tenere la moto della MotoGP nelle curve a destra rispetto alle curve a sinistra. Questo, unito al suo “innato talento naturale”, come ha sottolineato in Aragona, lo rende molto più efficace sui circuiti con più curve a sinistra.

Il pilota Ducati si trova ad affrontare un finale di stagione cruciale per il campionato. Dopo la sua splendida doppia vittoria ad Alcañiz, Márquez si trova a 19 punti da Jorge Martín in una stagione in cui le moto Borgo Panigale non sono più dominanti come le Aprilia, che sono in ascesa.

Marquez e le ferite: “La Ducati mi ha giocato un brutto scherzo”

“Non avevo alcun controllo sul mio braccio destro”, erano state le parole rubate dopo la gara di domenica a Silverstone e mostrate proprio nel solito video post gara “Inside Ducati”. Ad Aragon poi Marquez aveva confessato di non sapere che quella dichiarazione sarebbe stata inclusa:

“Mi hanno giocato un brutto scherzo alla Ducati”

“Sono quello che meno vuole parlare della mia spalla, del mio braccio destro, ma è vero che nell’intervista a ‘Inside Ducati‘ (dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, ndr) mi hanno tirato fuori l’argomento, e ora se ne parla di nuovo. Cerchiamo di gestire al meglio le mie condizioni fisiche, e per quanto non voglia parlarne, una cosa è ovvia: ho subito molti interventi chirurgici a questo braccio destro , dall’omero alla spalla; ne ho già avuti sette, e si vede”, ha spiegato lo spagnolo.

La fidanzata Gemma Pinto: “Vi spiego chi è Marc Marquez”

La determinazione del campione Ducati, nonostante abbia già in bacheca 9 titoli mondiali, l’ha provata a spiegare anche la sua fidanzata Gemma Pinto che lo conosce meglio di altri: “Marc Marquez aveva bisogno dei 37 punti di Aragón. Chi conosce Marc, specialmente chi lo conosce da vicino, sa che è una persona che, quando vuole qualcosa, insiste finché non ci riesce. E credo che avesse bisogno di conquistare quei 37 punti per… Beh, credo che tutti abbiano sempre bisogno di una spinta del genere”. E se lo dice lei…