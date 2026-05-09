Come sta Marc Marquez dopo la rovinosa caduta rimediata a due giri dalla fine della Sprint del Gran Premio di Francia: sarà doppia operazione, il pilota Ducati svela il retroscena sulla spalla

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Col cuore in gola a due giri dalla fine. La caduta di Marc Marquez ha spaventato e non poco il mondo della MotoGP, della Ducati e non solo. Quel movimento innaturale del piede che tocca terra in frenata prima di essere sbalzato insieme a tutta la moto in un highside che ha fatto ripiombare pesantemente a terra il campione spagnolo. Il verdetto degli esami è stato spietato. Dovrà essere operato. Non una ma ben due volte per una decisione che svelerà era già stata presa dopo Jerez. A questo punto vediamo di capire cosa è successo e quante gare salterà Marc Marquez e quando rientrerà.

La caduta rovinosa di Marc

Non era fino a quel momento una grande Sprint per Marquez. Partito in prima fila, seconda posizione, Marc era andato da subito in difficoltà allo start sopravanzato non solo da Martin e Bezzecchi ma anche da Quartararo, Acosta e Mir. Lo spagnolo viaggiava a fatica al 7° posto.

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A due giri dalla fine, prima della curva 13, Marc ha toccato la linea bianca esterna con la posteriore della sua Ducati. Questo ha causato il bloccaggio dello sterzo, con conseguente forte impatto iniziale del piede destro sull’asfalto. Da quel momento in poi Marquez è diventato un passeggero della sua GP26 che lo ha sbalzato violentemente in un highside che si è concluso solo sull’asfalto fuori dalla traiettoria.

Marquez zoppicante, diagnosi spietata

Nonostante si sia prontamente rialzato, a caldo, e salito sullo scooter che lo ha riportato ai box, al suo arrivo Marquez zoppicava vistosamente ed è salito sul suo motorhome solo con l’aiuto del dottore Charte della MotoGP. Da qui dopo un po’ è stato accompagnato al centro medico.

Lì, gli esami hanno immediatamente confermato la frattura del mignolo del piede destro. Secondo quanto comunicato dalla Ducati, il pilota di Lleida volerà a Madrid già questa sera per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Marquez, doppia operazione: piede e spalla, il retroscena

La brutta caduta ha dunque provocato una frattura al quinto metatarso del piede destro che verrà subito operato. Ma c’è di più. Il pilota spagnolo ha dichiarato che approfitterà dell’intervento chirurgico necessario per questa frattura per sottoporsi a un’altra operazione, alla spalla destra, già programmata dopo Jerez, per correggere una vite che comprimeva il nervo radiale e che risale ai precedenti interventi dopo la caduta della scorsa stagione in Indonesia per cui Marc soffre ancora.

La decisione: “Non stavo bene, intervento necessario”

Nelle interviste in mix zone, Marquez ha spiegato l’entità del suo infortunio e la decisione di operarsi ancora alla spalla, maturata dopo la scorsa gara di Jerez: “Non l’avevo detto, ma era già stato programmato un intervento chirurgico alla spalla destra perché in questa stagione ho avuto più problemi del solito. Dopo la caduta in Indonesia la famigerata vite era rotta. È in una posizione diversa. Avevo una sensazione molto strana e pensavo di essere bloccato mentalmente, ma hanno visto che nella posizione di una moto MotoGP, la vite toccava il mio nervo radiale, il che mi rendeva incostante e causava cadute”.

“Correre così non era l’ideale – sottolinea Marquez – Posso andare veloce, ma con questo problema si commettono errori quando meno te lo aspetti. Ieri ho commesso un errore nel mio giro più veloce. Oggi l’ho fatto di nuovo. Andavo sempre peggio in pista, gara dopo gara. Ho insistito sul fatto che la moto andava bene e non volevo dare spiegazioni. Non sono uno che piange facilmente“.

Marquez salta Le Mans e Barcellona, quanto e dove rientra

Marquez dunque salterà il Gran Premio di Francia, domenica a Le Mans, per ovvie ragioni, così come l’intero week end del Gran Premio di Catalogna della prossima settimana. Il rientro è previsto nella gara successiva, al Mugello. Dopo la Sprint francese, il suo distacco dal leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, è salito a 51 punti ed è destinato a salire.