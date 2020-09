Marc Marquez verso il ritorno in pista. Secondo quanto riporta Sky, il centauro spagnolo potrebbe tornare sulla moto in occasione del Gran Premio di Valencia, in programma dal 13 al 15 novembre 2020.

Il centauro catalano, che è fuori per infortunio dopo il doppio intervento all’omero del braccio destro, negli ultimi giorni ha scambiato alcuni messaggi con il suo futuro compagno di scuderia, Pol Espargarò, in vista della prossima stagione.

OMNISPORT | 13-09-2020 15:41