MotoGp, Marquez chiude da padrone. Male Rossi, addio Lorenzo

Il centauro della Honda Marc Marquez trionfa anche nell’ultima gara della stagione di MotoGp. A Valencia il campione del mondo si impone nettamente sul pilota della Yamaha Quartararo e Miller della Ducati. Andrea Dovizioso si ferma i piedi del podio. Male le Yamaha ufficiali: Vinales è sesto, Valentino Rossi ottavo. Jorge Lorenzo chiude l’ultima corsa della sua carriera al quattordicesimo posto.

LA GARA

Al via ottimo spunto di Miller che prende la prima posizione davanti a Quartararo, parte male Marquez che scivola al settimo posto. Dovizioso quarto, Valentino Rossi, scattato dalla dodicesima piazza, è al nono posto dopo le prime curve.

Quartararo riprende il comando alla fine del primo giro e prova subito a fare il vuoto, dopo tre giri Marquez si libera dei rivali e si mette in seconda posizione, all’inseguimento del francese. Già staccati tutti gli altri, si lotta per la terza posizione tra Miller, Rins, Dovizioso e Morbidelli. Vinales in difficoltà, è settimo. Anche Rossi nono fatica, non riesce a risalire dopo la buona partenza.

Marquez è scatenato: a 22 giri dalla fine si accoda a Quartararo, e lo sorpassa due giri dopo, prendendo la testa della corsa. Il catalano poi si prende un margine rassicurante e gestisce da padrone la gara.

Dietro ai due piloti di testa è braccio di ferro tra le due Ducati di Miller e Dovizioso: l’australiano resiste al forlivese. A terra l’altra Ducati ufficiale di Danilo Petrucci, che conclude nel peggiore dei modi una seconda parte di stagione da dimenticare.

Poche emozioni nel finale: Marquez prende un vantaggio netto su Quartararo e taglia il traguardo in scioltezza, Miller resiste a Dovizioso. Cade Morbidelli quando si trovava al sesto posto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Marquez

Quartararo

Miller

Dovizioso

Rins

Vinales

Mir

Rossi

Iannone

A. Espargaro

SPORTAL.IT | 17-11-2019 14:49