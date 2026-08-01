Non è facile costruirsi una carriera con un fratello ingombrante come Marc Marquez; Alex racconta la sua depressione e come ne è uscito. Intanto Alex, Marc, Bagnaia, Bezzecchi e gli altri sono tornati in pista in vista di Silverstone

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non deve essere facile essere il fratello di Marc Marquez, uno che ha vinto gare su gare, mondiali su mondiali. Ne sa qualcosa Alex che ha raccontato la sua depressione nel non riuscire a ripetere la carriera del fratellone pur riuscendo a ricucirsi un posto di prestigioso nel panorama nella MotoGP.

Intanto proprio i fratelli Marquez hanno ripreso gli allenamenti, insieme, in vista della ripresa del Mondiale, dopo la sosta estiva, a Silverstone il prossimo fine settimana. Come loro un po’ tutti i protagonisti del campionato, da Bagnaia a Bezzecchi impegnati in questi giorni con dei test sulle derivate di serie per togliere un po’ di ruggine estiva.

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La depressione di Alex Marquez, colpa di Marc

Mettere a nudo la propria anima in pubblico per guarire vecchie ferite. La carriera di Alex Márquez non può essere compresa senza il peso di un cognome leggendario. Vivere all’ombra di un fratello nove volte campione del mondo, non è stato e non è facile. In un’intervista a MotoGP.com, il pilota spagnolo del Team Gresini, il prossimo anno in Ktm, ripercorre la depressione che ha sofferto cercando di paragonarsi al fratello, la magica via di fuga che trova quando sale in sella e la sua incrollabile convinzione di continuare a dare il massimo anche dopo le cadute più gravi.

Ansa

“L’ombra di Marc è lunghissima. All’inizio ho sofferto parecchio; ho persino attraversato un periodo di depressione e ho analizzato tutto nei minimi dettagli, cercando di paragonarmi a lui”.

Essere “il fratello di Marc” all’inizio della propria carriera può diventare un peso insopportabile. Alex Marquez ha ammesso che i suoi esordi nel Motomondiale sono stati una vera e propria prova mentale.

Come Alex è uscito dalla depressione

Un periodo transitorio dal quale Alex confessa di essere uscito col passare del tempo quando ha capito di dover forgiare il proprio percorso e di dover guardare al fratello come a un modello, non come a un diretto rivale: “Arrivavo alle gare pensando che a casa facevo lo stesso lavoro del pilota che vinceva in MotoGP. Questo mi ha dato la tranquillità e la fiducia necessarie per costruire la mia strada e brillare per i miei meriti”.

Fratelli Marquez già in pista, obiettivo Silverstone

Vacanze finite per la MotoGP. In particolare proprio i fratelli Marquez hanno accorciato le “ferie” per rimettersi in forma in vista della ripresa della stagione a Silverstone tra una settimana oramai. Marc in particolare, aveva già annunciato prima della pausa estiva di voler ridurre il periodo di riposo per concentrarsi sul recupero completo della sua forma fisica intaccata dalla doppia operazione a spalla e piede dopo la caduta della Sprint di Le Mans. Ma anche Alex dopo la brutta caduta di Barcellona.

Il numero 93 della Ducati autore proprio dopo quello stop di una grandissima rimonta con i due successi pieni, Sprint e GP, in Ungheria, Repubblica Ceca e Germania, è già tornato in sella alla Ducati V2 prima ancora della fine di luglio. Il pilota di Cervera ha annunciato tramite un post sul suo profilo Instagram ufficiale di essere “tornato in ufficio“. Con lui l’inseparabile fratello Álex, sul circuito di karting MotorLand Aragón per un’intensa sessione di allenamento.

Bezzecchi e Bagnaia non stanno a guardare

E se i fratelli Maequez sono già scesi in pista, gli altri protagonisti della MotoGP non sono rimasti certo a guardare. Marco Bezzecchi ha fatto un passo da gigante nella sua corsa contro il tempo per essere presente al Gran Premio di Gran Bretagna. A meno di tre settimane dall’intervento chirurgico subito dopo la grave caduta dell’11 luglio al Sachsenring, il pilota dell’Aprilia è tornato in sella per valutare i progressi della clavicola sinistra.

Bezzecchi ha completato una sessione di quattro sedute con la sua RSV4 sul circuito di Misano. Tra gli altri, con lui anche Bagnaia in sella alla Panigale V2 e altri ducatisti dell’Academy VR46. “Finalmente qualche giro” ha scritto Pecco sui suoi social; addirittura “Farfalle nello stomaco” scrive il Bez che non vede l’ora di mettersi alle spalle tutto il periodaccio vissuto dopo quella vittoria al Mugello che sembrava lanciarlo verso la conquista del titolo e che invece ha segnato un periodo fatto di cadute, di episodi spiacevoli (vedi lo schiaffo al marchal a Brno).