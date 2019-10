MotoGp, Marquez domina anche in Giappone. Incubo Valentino Rossi

Marc Marquez regna incontrastato: il centauro della Honda domina il Gran Premio del Giappone, imponendosi per distacco su Quartararo e Dovizioso. Quarto posto per Vinales. Domenica da dimenticare per Valentino Rossi, caduto quando si trovava in decima posizione.

Marquez indiavolato fin da subito, il numero 93 vuole dominare e fa il vuoto dalle prime curve. Alle sue spalle Quartararo, Miller e Morbidelli. Più staccati Dovizioso e Vinales, tracollo di Valentino Rossi che dopo il primo giro si ritrova al quattordicesimo posto.

Il campione del mondo mantiene un ritmo infernale, l’unico a tenergli il passo, seppur a distanza, è Quartararo, che cerca in qualche modo di avvicinarsi. Poi c’è un gruppetto in lotta per il terzo posto composto da Miller, Morbidelli, Dovizioso e Vinales. Nelle retrovie Rossi cerca di scuotersi, incomincia a fare tempi veloci e va all’attacco della top ten.

Mentre davanti Marquez vola indisturbato verso la vittoria e Quartararo blinda il suo secondo posto, è bagarre per l’ultimo gradino del podio, conteso da Morbidelli, Dovizioso e Vinales, coinvolti in una battaglia feroce. Rossi entra tra i primi dieci a otto giri dalla fine.

A pochi giri dalla fine tutte le posizioni sono cristallizzate a parte il terzo posto: il duello tra Dovizioso e Vinales è avvincente. Il ducatista è davanti ma il centauro della Yamaha cerca di passarlo in ogni modo.

Al ventesimo giro cade mentre era decimo Valentino Rossi, che chiude nel peggiore dei modi un weekend da dimenticare in fretta. Nel finale Dovizioso stacca Vinales e mette nel mirino Quartararo, in crisi di gomme, ma non riesce a raggiungerlo in tempo.

Ordine d’arrivo (primi dieci)

Marquez

Quartararo

Dovizioso

Vinales

Crutchlow

Morbidellli

Rins

Mir

Petrucci

Miller

SPORTAL.IT | 20-10-2019 08:51