Marquez tra rinnovo e Honda, Suppo avvisa Ducati e come Lorenzo consiglia Bagnaia: "Dice cose sbagliate"

La MotoGP corre veloce verso il nuovo anno. Lo aspetta anche Marc Marquez desideroso di tornare in pista ma prima deve la spalla operata deve guarire al 100% e per questo lo spagnolo sta lavorando anche durante il Natale. Il campione del mondo nel 2026 dovrà anche decidere se restare in Ducati rinnovando oppure andare altrove.

Nell’intervista ad As, Marquez rassicura Ducati ma Livio Suppo crede che Marc possa decidere di cambiare aria ancora e non esclude un ritorno alla Honda. L’ex team manager ha parlato anche della crisi di Bagnaia dando qualche consiglio a Pecco in stile Jorge Lorenzo.

Marquez lavora per tornare ai test di Sepang

L’obiettivo è sempre lo stesso: scendere in pista per i primi test della MotoGP 2026 dal 3 al 5 febbraio a Sepang. Il recupero procede secondo tabella, lo conferma lo stesso Marquez nella lunga intervista di fine anno ad As: “Sta andando bene. Secondo i piani. Ho dovuto passare un altro inverno senza vacanze, solo per riprendermi, ma è quello che bisogna fare, perché l’obiettivo principale è essere ai test in Malesia al 100% per la prima gara, quella in Thailandia”.

“La mia spalla sta rispondendo bene – continua Marquez – Mi metto alla prova ogni giorno, anche quando prendo una forchetta o un bicchiere d’acqua; mi alleno costantemente, e la cosa importante è che tutti i muscoli siano attivi. Un recupero completo richiede tempo e sacrificio. È quello che devo fare ora per essere pronto per l’inizio della prossima stagione. Il recupero richiede ore, ma ore di qualità.”

Il mercato MotoGP: Marc rasserena Ducati

Il 2026 non sarà solo l’anno dell’assalto a un nuovo campionato mondiale MotoGP, sarebbe il 10° in totale, meglio di Rossi, al livello dei vari Agostini e Nieto. Marquez dovrà anche capire cosa fare da grande. La scadenza del suo contratto con Ducati, al pari di quasi tutta la griglia, impone una scelta.

Pezzo pregiato del mercato 2027, Marc è tornato su alcune dichiarazioni delle ultime settimane, parlando del suo rinnovo con Ducati: “Vedremo cosa succederà, ma è vero che sono molto felice di dove sono, e perché cambiare qualcosa che funziona e in cui ti senti a tuo agio?”.

Suppo: “Non mi stupirei di Marquez in Honda”

Eppure c’è chi è convinto che Marquez prima di rinnovare per Ducati non ascolterà solo il cuore ma anche il sound della nuova moto del 2027, anno in cui ci sarà una svolta epocale dei regolamenti in MotoGP. Ne è convinto Livio Suppo uno dei team manager con più esperienza e vincenti del Motomondiale, in Honda per tanti anni proprio con Marc.

Sul futuro dello spagnolo Suppo, intervistato da GPOne, non esclude un clamoroso ritorno in Honda dello spagnolo: “Se conosco un po’ Marc, l’idea di tornare a lavorare con il suo vecchio team gli piacerebbe un sacco, perché è rimasto affezionato a loro. La fase più lunga della sua carriera è stata con quella Casa e con quella squadra, diciamo che non mi stupirebbe. Però è prematuro parlarne”.

“A Bagnaia serve un corso di comunicazione”

Suppo ne ha anche per Bagnaia. E se Jorge Lorenzo qualche tempo aveva consiglia a Pecco uno psicologo per superare la crisi e le pesanti sconfitte patite all’interno del team da Marquez, l’ex team manager gli consiglia altro: “Pecco è un pilota fortissimo… che dovrebbe fare un corso di comunicazione (ride, ndr). Tante volte quest’anno ha detto delle cose che hanno creato un sacco di teorie, complotti. A volte, quando parla, è un po’ troppo criptico e dà alla gente la possibilità di interpretare in molti modi le sue parole”.

E sul futuro, Suppo non esclude il divorzio di Bagnaia da Ducati: “Se una Casa gli facesse il filo, gli offrisse un ottimo ingaggio e lui il prossimo anno facesse ancora fatica, perché dovrebbe rimanere? Ci sono tante variabili”.