Marc Marquez tra cadute e virus, la battuta amara sul rinnovo Ducati: "Se stai male non puoi firmare"

Sabato nero per Marc Marquez nei test di Buriram della MotoGP: due cadute, problemi di stomaco a causa di un virus ma lo spagnolo è secondo dietro Alex e parla apertamente del rinnovo con Ducati

Non è stata una giornata facile per Marc Marquez, il primo giorno di test MotoGP in Thailandia, ma l’ha gestita bene il campione del mondo, chiudendo secondo a 0,129 secondi dal pilota più veloce, il fratello Alex Márquez. Oltre alle due cadute subite in mattinata sulla sua Ducati, senza conseguenze fisiche, lo spagnolo ha dovuto superare anche i problemi di stomaco dovuti a un virus che lo sta tormentando ultimamente. Il sabato nero non ha impedito però allo spagnolo di scherzare sul rinnovo imminente con Ducati

Test Buriram, affare di famiglia Marquez

La prima giornata dei test della MotoGP a Buriram è andata in archivio: Alex Marquez ha realizzato il miglior tempo di giornata, in 1:29.262, davanti a suo fratello Marc e Morbidelli. 4° Bezzecchi, 9° Di Giannantonio, 10° Bagnaia. Grande spavento al mattino, quando Marc Márquez è caduto al suo secondo giro lanciato, all’ultima curva. È uscito illeso. Stava guidando la sua Ducati con la nuova carena. Non gli ha dato molto fastidio, perché al ritorno in pista ha preso il comando, sorpassando il compagno di squadra Pecco Bagnaia, che stava usando la vecchia aerodinamica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella sessione pomeridiana, Álex Márquez ha preso il comando e non l’ha più lasciato, nonostante i numerosi tentativi di giro veloce da parte di piloti come suo fratello, che ha dimostrato di non essere stato turbato dalle cadute. Ha persino simulato un buon giro veloce, così come Bagnaia. La Ducati rimane la moto migliore, Aprilia è subito dietro, mentre Honda, in miglioramento, e KTM lottano per il terzo posto.

Marc Marquez, sabato nero ma è ok

Oltre le soddisfazioni di Pecco Bagnaia, anche in chiave mercato, c’è un Marc Marquez un po’ acciaccato ma comunque contento di essere rimasto davanti nei tempi e di non essersi fatto troppo male.

“Ero molto stanco a causa di problemi di stomaco e non ero abbastanza concentrato. Poi, all’ora di pranzo, sono riuscito a recuperare un po’ di energia”.

Per quanto riguarda il pacchetto aerodinamico da utilizzare per la Ducati ufficiale di quest’anno, non è ancora stato deciso: “Al momento, siamo tra il 24 e il 25. Finalizzeremo la discussione domani. E per ora, stiamo lavorando con il 24 e il 25. Vedremo. Cercheremo di capire quale sia la soluzione migliore per tutti. Ducati non ha mai smesso di lavorare. Quindi, anche se il regolamento dovesse cambiare l’anno prossimo, continueranno a funzionare e vedremo se riusciremo a trovare il pacchetto migliore per iniziare la stagione”.

Rinnovo Marquez-Ducati, la battuta amara di Marc

Potrebbe arrivare da un momento all’altro l’annuncio del rinnovo tra Ducati e Marc Marquez, che vestirà di rosso per altri due anni. Ma lo spagnolo frena: “Ci stiamo lavorando con Ducati, ma sì, idealmente vogliono un contratto di due anni, perché altrimenti rimani nel limbo. La cosa più importante per me era iniziare con precisione, sentirmi sempre meglio, e sento un piccolo passo avanti, ma pur sempre un passo, tra la Malesia e qui. Quindi vediamo se continuo a sentirmi meglio fisicamente. Il mio più grande limite è la mia condizione fisica. Quindi sì, come dico sempre, quando sei infortunato, non puoi prendere decisioni o firmare contratti. Stavo cercando di capire il mio nuovo infortunio, com’è stato. E sento che sta progredendo bene. C’è ancora del lavoro da fare, ma siamo sulla strada giusta”.