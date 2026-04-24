Anche a Jerez tiene banco il mercato della MotoGP: Marquez e Ducati hanno raggiunto l'accordo sul rinnovo, quanto durerà il contratto. Futuro in bilico per Enea Bastianini, Luca Marini e Alex Rins

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP scende in pista a Jerez ma il mercato della classe regina è sempre in grande movimento. I grandi colpi sono stati tutti o quasi già definiti anche se mancano gli annunci a causa della serrata dei team in attesa del rinnovo degli accorti con i promoter del mondiale. Un altro rinnovo a tenere banco è quello di Marc Marquez ma sembra che lo spagnolo abbia raggiunto l’accordo con Ducati vincendo un piccolo braccio di ferro sulla durata.

Più intricata la situazione di altri piloti che ancora non sanno dove correranno il prossimo anno. Tra questi ci sono Alex Rins ed Enea Bastianini. Che hanno parlato a Jerez del loro futuro tra opportunità e rischi.

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Rinnovo: vince Marquez, Ducati accetta le condizioni

L’uomo di Borgo Panigale ha detto sì. Parafrasando questo famoso claim di uno spot pubblicitario sembra che la Ducati e Marc Marquez abbiano finalmente raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto dello spagnolo che finora era rimasto in bilico. Il nodo sempre lo stesso. Non tanto economico quanto di durata.

Ducati avrebbe voluto un impegno almeno biennale. Marc invece ha sempre spinto per un rinnovo annuale. L’ultimo infortunio patito lo scorso anno, a titolo mondiale vinto, e che lo ha bloccato praticamente fino all’inizio della nuova stagione lo ha segnato nuovamente nel fisico e non solo lasciando aperto spesso il discorso su un ipotetico ritiro a breve.

Per questo alla fine Ducati è andata incontro al suo campione. Il rinnovo ci sarà con la formula dell’1+1. Marquez correrà con Ducati anche nel 2027, anno in cui deciderà dopo le prime gare se correre ancora con la rossa di Borgo Panigale, ritirarsi oppure accettare una nuova sfida, magari tornando alle sue origini in Honda che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Rins conferma: “Fuori dai piani Yamaha”

Annunci non ce ne sono ma ci sono le parole dei piloti. Specie quelli che al momento sono appiedati per il 2027. A Jerez, Alex Rins ha confermato di non rientrare nei paini della Yamaha per il prossimo anno: “Ho chiamato Maio (il team manager Meregalli, ndr), e gli ho chiesto se avesse qualche novità – ha detto il pilota nel media day – Mi ha spiegato che non avrebbe dovuto dire niente, ma alla fine mi ha detto ‘abbiamo ingaggiato il secondo pilota'”. Ed infatti nel 2027 la Yamaha dovrebbe correre con Jorge Martin e Ai Ogura, scelti da Iwata per il dopo Quartararo che andrà in Honda. Rins rischia di restare a piedi.

Bastianini nicchia sul ritFrankie hi-nrg mcorno in Ducati

Dopo un paio di stagioni non facili in KTM, anche sul futuro di Enea Bastianini girano molte voci. Rumors lo danno come cavallo di ritorno in Ducati. Potrebbe andare a occupare la seconda moto del team Gresini, quel pilota di esperienza richiesta da Nadia Padovani da affiancare al rookie Daniel Holgado.

A Jerez “La Bestia” ha parlato a Sky Sport del suo futuro: “Mi fa piacere che si parli di me. In Ktm ci sono state delle difficoltà che a volte riscontro ancora. Il mio futuro non è deciso. Questa settimana dovremo capire un po’ di cose, poi prenderò una decisione”

Marini vuole restare in HRC anche con Quartararo

Altro pilota di cui si fa un gran discutere è Luca Marini. Anche lui ha faticato tanto trovando le macerie in Honda dopo l’addio di Marc Marquez. Lo scorso anno le cose sono andate meglio per lui e per Mir ma manca quello step in più per riportare la Honda a competere per la vittoria. Per questo la casa giapponese ha preso Fabio Quartararo.

Il futuro di Marini resta in bilico, c’è stato un abboccamento con Yamaha che poi ha virato su Ai Ogura. Ora si parla di conferma in Honda che potrebbe schierare ben 6 moto ma le idee di Luca sono ben chiare: “Quello che voglio è restare nella squadra ufficiale. Stiamo facendo un ottimo lavoro; la moto ha fatto un evidente passo avanti”,