Dopo la firma del Patto della Concordia si è finalmente sbloccato il moto degli annunci del mercato MotoGP, ufficiale il rinnovo di Marquez con la Ducati, la benedizione di Gigi Dall'Igna. Adesso tocca agli altri piloti, da Bagnaia ad Acosta

Non poteva che essere il campione del mondo in carica a inaugurare la lunga serie di annunci ufficiali del mercato piloti MotoGP. Marc Marquez ha rinnovato per altri due anni il suo contratto con la Ducati. La scoperta dell’acqua calda, potrebbe dire qualcuno, ampiamente battuta e dibattuta, ma che dà la stura a tutti gli altri movimenti che arriveranno nelle prossime ore/giorni a comporre la griglia di partenza della classe regina per il 2027, da Bagnaia ad Acosta passando per Martin a Quartararo.

Marquez rinnova con Ducati fino al 2028: mistero sull’1+1

Marc Marquez continuerà a vestire il rosso di Borgo Panigale per altre due stagioni. Il nove volte campione del mondo ha rinnovato il suo contratto con il team ufficiale Ducati. Nessuno ha mai dubitato della possibilità di vedere lo spagnolo continuare a correre con la Desmosedici anche se gli ultimi infortuni ne avevano messo in forse più la forma fisica che la convinzione.

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Si era parlato della possibilità di un contratto di un anno con opzione per il 2028 proprio in relazione alla condizione di salute e fisica del pilota di Leida specie dopo gli ultimi infortuni, di fine 2025 e quello di Le Mans. Ma stando alla comunicazione ufficiale Marquez sarà in Ducati per altri due anni e stop. Fine delle speculazioni, almeno per ora.

Le parole di Marquez

“Sono rosso. Sono molto felice di rinnovare con il Ducati e di continuare a far parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che fosse il progetto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e sul duro lavoro”, ha dichiarato il pilota di Lleida nel comunicato ufficiale.

Marc è arrivato nel mondo Ducati nel 2024, un approdo fortemente voluto dallo spagnolo dopo la lunga parentesi di vita con la Honda e il grosso infortunio del 202o. Nel primo anno con Gresini, Marquez si è calato nel mondo Ducati e da buon stratega ha fatto di tutto per arrivare nel team ufficiale riuscendo anche a beffare quello che avrebbe poi vinto il titolo quell’anno Jorge Martin. Da lì in poi è stata una cavalcata in un 2025 da record, 13 vittorie nei Gran Premi, le 17 nelle sprint e il 9° titolo mondiale fino a superare le 100 vittorie con le ultime due perle di Balaton Park e Brno che lo hanno rimesso in corso per il 10° titolo dopo un inizio non facile.

Dall’Igna benedice il rinnovo

Tra i massimi “sponsor” di Marquez, da sempre, il CEO di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna: “Le ambizioni non cambiano e sono felice di poter vivere un altro capitolo di questa storia, sia in pista che fuori”. L’ingegnere padre del Desmosedici sottolinea il percorso di Marquez a Borgo Panigale: “Prima ci ha cercato, poi ci ha scelto e ora stiamo progettando un futuro insieme. Marc ha sempre messo al primo posto la sua passione, la sua motivazione e il suo vero spirito competitivo nelle decisioni che ha preso. Ha dato fiducia a tutta la squadra: questo ci ha riempito d’orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per supportarlo. Come ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici al limite assoluto”.

L’ondata di annunci ufficiali: Bagnaia, Acosta, Quartararo

La forma del Patto della Concordia lo scorso fine settimana a Brno, tra Costruttori e Dorna/Liberty Media ha dato finalmente la stura agli annunci ufficiali in ottica mercato. Finora le uniche ufficialità erano stati i rinnovi di Bezzecchi con Aprilia e Zarco con Honda LCR. Dopo Marquez attendiamoci una sorta di fiume in piena di accordi già da tempo nel cassetto