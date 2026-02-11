MotoGp, Marquez spaventa la Ducati e apre le porte al ritiro. Lorenzo cambia idea su Bagnaia e punge Acosta

Il pilota spagnolo costruisce la griglia del 2027 ma si lascia fuori: “Magari me ne vado in vacanza”. Lorenzo supporta la candidatura di Bagnaia: “Le cose possono cambiare”

La stagione 2026 è ormai alle porte. Tra un po’ le chiacchiere saranno zittite dal rombo dei motori e l’unica cosa che farà fede saranno i risultati in pista. Ma fino a quel momento c’è ancora spazio per fare un po’ di considerazioni per il futuro. A cominciare dal futuro in Ducati di Marc Marquez e dalle rinnovate ambizioni Mondiali di Pecco Bagnaia.

Marquez, lo scherzo che spaventa la Ducati

Sui canali ufficiali della MotoGp, un Marc Marquez decisamente ironico continua a tenere la Ducati sul chi va là. Il famoso rinnovo di contratto tra lo spagnolo e la squadra di Borgo Panigale non è ancora nero su bianco e nonostante tutto punti in direzione di un matrimonio destinato a continuare, serpeggia comunque un po’ di preoccupazione. Il campione del mondo in carica si è sottoposto a un gioco nel quale doveva formare le squadre in vista della stagione 2027. In Ducati però decide di mettere Bagnaia mentre il suo nome rimane fuori dalla griglia di partenza. E all’intervista che gli domanda: “E tu cosa farai? Vai in vacanza?”. Lo spagnolo risponde con un sorriso: “Potrebbe essere, non si sa mai”.

Del resto come sottolineato anche negli ultimi giorni dal direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, le firme sul contratto di rinnovo non sono state ancora messe: “Siamo sicuramente vicini ma mancano ancora alcuni dettagli. Bisogna lavorare per trovare il giusto equilibrio. Parliamo di contratti molto complicati per tante ragioni”. Ma la risposta di Marquez al gioco scherzoso proposto dalla MotoGp lascia anche la porta aperta all’ipotesi ritiro con lo spagnolo che sembra prendere in considerazione anche quella possibilità.

Lorenzo: “Bagnaia può puntare al titolo”

Un anno da dimenticare, una stagione che comincia piena di incognite e un futuro tutto da scrivere. Pecco Bagnaia si affaccia al nuovo campionato con tanta voglia di provare a cancellare il recente passato ma anche con tante incertezze. Ma c’è chi è ancora pronto a scommettere su di lui come l’ex pilota Jorge Lorenzo: “E’ ancora un campione, un pilota incredibile, veloce e talentuoso. I risultati negativi della scorsa stagione non rispecchiano quello che è in grado di fare e credo che quando si sentirà più a suo agio con la sua moto, dimostrerà di poter ancora essere un candidato al titolo”.

Del resto come ha sottolineato lo stesso spagnolo da una stagione all’altra basta anche una piccola modifica per cambiare tutto: “I tifosi non possono capire che un piccolo cambiamento nelle regole o nella moto può cambiare tutto. Nel 2014 ero alla Yamaha, l’anno prima ero in loro per il Mondiale poi hanno cambiato le regole e la mia moto è cambiata completamente”.

La frecciata ad Acosta

Chi è sicuro di un posto in Ducati nel 2027 è Pedro Acosta. Il talento spagnolo è la scelta del team italiano anche in chiave futura. Ma c’è ancora una stagione da disputare con la voglia non solo di fare bene ma anche di dimostrare che il titolo di “Next Big Thing” sia meritato. E come spesso capita Jorge Lorenzo non disdegna di mettere un po’ di zizzania in casa KTM soprattutto ora che si occupa del ruolo di consulente per Mavericks Viñales: “Nel team ci sono tensioni perché si rendono conto di essere allo stesso livello. Suppongo che Pedro sia consapevole che Mavericks trarrà beneficio dal mio aiuto e diventerà più forte. Ma c’è comunque molto rispetto nei confronti di Pedro”.