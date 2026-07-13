Marc Marquez si è scatenato in pista e fuori dopo la vittoria in Germania, portando in trionfo la social media manager Laura Beretta, per tutti Lalla e contagiando Ducati con la Viking Row

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un mese e mezzo fa, alla fine del Gran Premio del Mugello aveva 102 punti di distacco da Bezzecchi in testa la classifica mondiale piloti MotoGP. Marc Marquez era reduce da una doppia operazione al piede e alla spalla dopo il capitombolo di Le Mans e la sua Ducati non andava un granchè contro lo strapotere dell’Aprilia.

Incredibile ma vero, dopo un mese e mezzo lo spagnolo si ritrova a 18 punti dal leader Martin in piena corsa per il titolo sulle ali dell’entusiasmo dopo la doppietta del Sachsenring. E allora val bene scatenarsi nell’esultanza prima portando in trionfo Laura Beretta, social media manager Ducati e poi coinvolgendo tutto il team nell’oramai virale Viking Row con obiettivo, manco a dirlo, un altro campionato del mondo!

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Marquez e la rimonta inarrestabile: da -102 a -18

Quattro gare, quattro week end in giro per l’Europa centro-orientale. Ungheria, Repubblica Ceca, Olanda e Germania in poco più di un mese. Tanto è bastato a Marc Marquez per tornare in corsa per un Mondiale che sembrava allontanarsi definitivamente quando nella Sprint di Le Mans a inizio maggio lo spagnolo cadeva malamente ed era costretto all’operazione, doppia, a piede e spalla per rimuovere una vita brutto ricordo di un altro volo, Indonesia 2025.

Dopo aver saltato la Catalunya, Marquez arrivava 7° al al Mugello nella gara vinta da Bezzecchi e vedeva il suo distacco dalla vetta del Mondiale piloti salire a 102 punti. Con una condizione non al 100% il titolo sembrava perso definitivamente o quasi. Ma non per il campionissimo di Leida: Marc ha fatto 119 punti su 148 negli ultimi quattro Gran Premi con tanto di doppiette a Brno e Sachsenring. Dall’altra parte la crisi di Bezzecchi, gli alti e bassi di Martin e Di Giannantonio hanno fatto il resto tanto che l’exploit nelle ultime gare di Ogura ha catapultato il giapponese al 2° posto in classifica.

Marc fa la Viking Row con i meccanici Ducati: obiettivo titolo

Oltre che la corona di Re del Sachsenring, o SachsenKing come qualcuno lo ha ribattezzato dopo le 10 vittorie su questa pista, Marquez si è reso protagonista di un’esultanza scatenata dopo la vittoria della gara in Germania. Una volta tornato ai box per festeggiare coi suoi meccanici ha inscenato una Viking Row, l’oramai celebre danza norvegese resa virale durante i Mondiali di calcio.

Come fosse Haaland, Marquez ha riprodotto con il team Ducati la remata collettiva, suonando il tamburo, dettando il ritmo a Davide Tardozzi, Marco Rigamonti e agli altri componenti della squadra di Borgo Panigale. E indicando l’obiettivo: “Immaginate che lì c’è il titolo, Vichinghi!”

Chi è Laura Beretta, social media manager Ducati sul podio con Marquez

Tra le tante esultanze di Marquez dopo la vittoria del Gran Premio di Germania, c’è stato anche spazio, ovviamente per la celebrazione sul podio del Sachsenring con Ogura e Raul Fernandez al suo fianco. A salire sul palco delle premiazioni per Ducati è stata Laura Beretta, social media manager del team di Borgo Panigale.

Marc ha portato in trionfo Laura prendendola addirittura in braccio tra spruzzi di spumante e la gioia di tutto il team Ducati sotto il podio. Una grande professionista ma anche un sorriso sempre presente e disponibile nel paddock, per tutti è la “Lalla“, che ha fatto carriera in Ducati passando dal Team satellite VR46 a quello ufficiale Ducati. Laureata all’Università degli Studi di Milano in scienze umanistiche ha perseguito diversi Masters, in Svizzera e alla IULM. Come dice lei in una vecchia intervista sul web, un po’ alla Gosthbuster: “E chi chiamerai? La Lalla!”