MotoGp, Marquez e il giallo della nuova operazione

Al suo debutto in MotoGp a 24 anni, Alex Marquez ha già conquistato due podi, peraltro consecutivi, a Le Mans e nel Gp d’Aragon.

Un risultato notevole per il campione del mondo 2019 in Moto2, che sta così tenendo alto il cognome illustre che porta in un’annata maledetta per il fratello Marc, costretto a sottoporsi a due interventi chirurgici alla spalla che lo hanno costretto a saltare buona parte della stagione 2020, già tormentata e iniziata con quattro mesi di ritardo a causa della pandemia di Coronavirus, rimanendo quindi fuori dalla corsa al titolo mondiale.

Eppure, c’è ancora chi spera di veder tornare in pista il campione iridato MotoGp 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 prima della fine della stagione.

Tuttavia, il calvario di Marc potrebbe non essere finito. Secondo voci provenienti dalla Spagna, infatti, Marquez potrebbe dover subire una nuova operazione, ipotesi che spazzerebbe via definitivamente ogni ipotesi di rientro durante l’attuale stagione spostando la data del ritorno al 2021.

Al termine del Gran Premio di Aragon vinto da Alex Rins e che ha permesso a Joan Mir di portarsi al comando della classifica piloti, il manager della Honda Emilio Alzamora non si è voluto esprimere sul tema. Anzi, dalla scuderia hanno fatto sapere di non essere a conoscenza di alcuna operazione programmata per il proprio pilota, sottolineando la complessità del piano di recupero che è già stato concordato con l’equipe medica.

Marquez ha rimeditato la frattura dell’omero destro a causa di una caduta durante il primo Gp della stagione, quello di Spagna, per poi subire una rottura da stress della placca in titanio che gli era stata inserita nel braccio per rimediare all’infortunio e quindi un nuovo intervento. In mezzo, il vano tentativo di rientro durante il Gp d’Andalusia, il secondo della stagione, naufragato durante le prove del sabato.

