MotoGp, Marquez e la Honda vogliono... Messi

Leo Messi in MotoGp al posto di Marc Marquez? Naturalmente si tratta di uno scherzo, una punta d’ironia che arriva dalla MotoGp per far sorridere gli appassionati di calcio e motociclismo. Ha scatenato l’ilarità di molti, infatti, il Tweet muto del Repsol Honda Team, un fotomontaggio che ritrae il campione argentino in uscita dal Barcellona con la tuta solitamente indossata da Marc Marquez.

E proprio il campione del mondo della MotoGp è stato al gioco, ritwittando la foto e aggiungendo: “La Honda ha trovato un buon sostituto mentre io recupero dal mio infortunio. Prenditi cura della mia moto #D10S”.

Una battuta con cui Marquez ha alleggerito, almeno per un attimo, un periodo difficile, caratterizzato dal riposo forzato per l’infortunio e dall’incertezza sulla data del ritorno in pista.

OMNISPORT | 26-08-2020 11:37