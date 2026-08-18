MotoGP al giro di boa, Paolo Beltramo in esclusiva: “Marquez resta favorito, Bezzecchi sfortunato. Martin non mi convince”

Il rientro dalla pausa estiva per i piloti della MotoGP è previsto nel weekend del 28/30 agosto prossimo, quando si tornerà in pista ad Aragon. L’anno scorso sia la Sprint che la gara domenicale furono vinte da Marc Marquez.

La situazione in classifica a metà stagione vede Jorge Martin al comando con il compagno di squadra in Aprilia Marco Bezzecchi alle sue spalle. Sorprendente Ogura sul terzo gradino del podio, ma il campione del Mondo in carica Marc Marquez è alle calcagna.

Per fare un primo bilancio dopo dodici gare disputate, abbiamo interpellato un esperto del settore come Paolo Beltramo, per tantissimi anni voce dai box e adesso opinionista per Sky Sport MotoGP.

“Dopo l’inizio, non mi aspettavo questa classifica. Però quest’anno sono successe un sacco di cose, soprattutto dal punto di vista degli incidenti. Questa situazione è frutto anche di quanto accaduto fino ad oggi. E anche dello stato fisico non perfetto di Marquez, ci ha messo un po’ per tornare a vincere, anche se non sembra proprio a posto neanche adesso. Bezzecchi è stato anche sfortunato, era partito benissimo e stava guidando da paura. Poi è stato steso in Ungheria da Martin, successivamente c’è stata la squalifica in Repubblica Ceca e ha commesso degli errori. Praticamente, ha fatto zero punti in quattro gare. Nonostante tutto, è lì a 31 punti dalla vetta, è stato molto bravo a soffrire nei periodi difficili, quindi è ancora in lotta. La sorpresa, invece, è Ogura. Nessuno se lo aspettava così veloce, invece si sta dimostrando davvero molto bravo. Sono mancati, di contro, Alex Marquez e Bagnaia. È una stagione di fine ciclo, l’anno prossimo ci sarà la rivoluzione regolamentare e sarà tutto diverso”.

Nonostante sia a quaranta punti da Martin e con una Ducati non proprio nella sua forma migliore, per molti addetti ai lavori Marc Marquez resta il favorito per la vittoria del titolo 2026. E Paolo Beltramo è della stessa idea.