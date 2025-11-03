Marquez: "Infortunio più grave del previsto", allarme Ducati. Lorenzo sul crollo di Bagnaia: "Distrutto da Marc"

Marc Marquez ha confermato che non correrà più nel 2025 per recuperare al 100% dall'infortunio alla spalla subito in Indonesia, le parole di Dall'Igna. La grande occasione di Bagnaia ma anche per Bulega

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP è pronta a rimettersi casco e tuta per le ultime due gare della stagione. Si torna in Europa per il grande finale, prima Portimao e poi la chiusura a Valencia. Ma non ci sarà il dominatore Marc Marquez. Lo spagnolo che una settimana dopo la conquista del titolo si è fatto male in Indonesia ha deciso di dare appuntamento al 2026 per riprendersi al meglio dall’infortunio alla spalla. Ma le ultime dichiarazioni dell’ex pilota Ruben Xaus gettano un po’ di allarme in casa Ducati sul pieno recupero del campione del mondo. Così come quelle di un altro ex pluridecorato, Jorge Lorenzo gettano ombre sulla tenuta mentale di Pecco Bagnaia.

Marquez ko, Ruben Xaus lancia l’allarme

Marc Marquez non correrà più nel 2025. La decisione è stata presa una settimana fa. L’obiettivo dello spagnolo è quello di recuperare al 100% dall’infortunio alla spalla subito in Indonesia nella rovinosa caduta al primo giro dopo essere stato tamponato dall’Aprilia di Marco Bezzecchi riportando una lesione al processo coracoideo e ai legamenti della spalla destra.

Dopo aver saltato già le gare in Australia e Malesia, d’accordo con i medici e la Ducati il campione del mondo ha deciso di non forzare il rientro e salterà anche il test di Valencia previsto due giorni dopo il GP della Comunità Valenciana. Per la Ducati nel finale di stagione ci sarà l’esordio assoluto di Nicolò Bulega.

A lanciare un piccolo allarme sulle reali condizioni di Marquez è stato, nel corso del podcast ‘Dura la Vita’ di Jorge Lorenzo, l’ex pilota pure lui spagnolo, Ruben Xaus con un passato in MotoGP e soprattutto in Superbike: “Questo infortunio è più grave di quanto si possa pensare. Non aveva senso che Marc tornasse a Valencia: non c’era fretta e sarebbe tornato senza ritmo, senza quella fluidità. C’è stato molto silenzio e cautela intorno all’infortunio di Marc: la gente ha imparato a prendere con più serietà le sue condizioni fisiche”.

Marquez, la terapia sbagliata e l’operazione