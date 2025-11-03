Virgilio Sport
MOTO MOTOGP

Marquez: "Infortunio più grave del previsto", allarme Ducati. Lorenzo sul crollo di Bagnaia: "Distrutto da Marc"

Marc Marquez ha confermato che non correrà più nel 2025 per recuperare al 100% dall'infortunio alla spalla subito in Indonesia, le parole di Dall'Igna. La grande occasione di Bagnaia ma anche per Bulega

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP è pronta a rimettersi casco e tuta per le ultime due gare della stagione. Si torna in Europa per il grande finale, prima Portimao e poi la chiusura a Valencia. Ma non ci sarà il dominatore Marc Marquez. Lo spagnolo che una settimana dopo la conquista del titolo si è fatto male in Indonesia ha deciso di dare appuntamento al 2026 per riprendersi al meglio dall’infortunio alla spalla. Ma le ultime dichiarazioni dell’ex pilota Ruben Xaus gettano un po’ di allarme in casa Ducati sul pieno recupero del campione del mondo. Così come quelle di un altro ex pluridecorato, Jorge Lorenzo gettano ombre sulla tenuta mentale di Pecco Bagnaia.

Marquez ko, Ruben Xaus lancia l’allarme

Marc Marquez non correrà più nel 2025. La decisione è stata presa una settimana fa. L’obiettivo dello spagnolo è quello di recuperare al 100% dall’infortunio alla spalla subito in Indonesia nella rovinosa caduta al primo giro dopo essere stato tamponato dall’Aprilia di Marco Bezzecchi riportando una lesione al processo coracoideo e ai legamenti della spalla destra.

Dopo aver saltato già le gare in Australia e Malesia, d’accordo con i medici e la Ducati il campione del mondo ha deciso di non forzare il rientro e salterà anche il test di Valencia previsto due giorni dopo il GP della Comunità Valenciana. Per la Ducati nel finale di stagione ci sarà l’esordio assoluto di Nicolò Bulega.

A lanciare un piccolo allarme sulle reali condizioni di Marquez è stato, nel corso del podcast ‘Dura la Vita’ di Jorge Lorenzo, l’ex pilota pure lui spagnolo, Ruben Xaus con un passato in MotoGP e soprattutto in Superbike: Questo infortunio è più grave di quanto si possa pensare. Non aveva senso che Marc tornasse a Valencia: non c’era fretta e sarebbe tornato senza ritmo, senza quella fluidità. C’è stato molto silenzio e cautela intorno all’infortunio di Marc: la gente ha imparato a prendere con più serietà le sue condizioni fisiche”.

Marquez, la terapia sbagliata e l’operazione

Subito dopo la caduta di Mandalika a Marquez era stata consigliata una terapia conservativa in modo che solo con le cure tornasse tutto a posto. Una settimana dopo però gli stessi medici spagnoli, presso la clinica Ruber di Madrid, con i dottori Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger, avevano optato per l’operazione visto che la terapia conservativa non stava dando i risultati sperati.

Lorenzo non dà scampo a Bagnaia

Da uno spagnolo all’altro. Jorge Lorenzo in una lunga intervista al giornale As ha parlato del dominio di Marquez ma anche delle difficoltà incontrare da Bagnaia in questa prima stagione di convivenza con Marc nonostante fosse reduce da due mondiali vinti e un terzo sfiorato lo scorso anno sempre con Ducati.

“Alla fine ciò che fa male, quando togli il casco – dice Lorenzo – è vedere che il tuo compagno di squadra è stato più veloce di te di mezzo secondo o più. Ciò ti distrugge. Pecco sicuramente non si aspettava questa differenza con lui, al peggio riteneva che sarebbe stato un po’ dietro o alla pari. Questo lo ha demoralizzato”.

Marquez: "Infortunio più grave del previsto", allarme Ducati. Lorenzo sul crollo di Bagnaia: "Distrutto da Marc" Festa Marc Marquez: il bacio di Gemma Pinto, chi è e cosa fa la fidanzata del campione del mondo MotoGP Ansa

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Sassuolo - Genoa
Lazio - Cagliari

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio