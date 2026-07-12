Il campionato è ufficialmente riaperto. I problemi di Marco Bezzecchi hanno riaperto la porta a Marc Marquez che da cannibale non si è lasciato sfuggire l’occasione per piazzare la sua zampata. E ora lo spagnolo che fino a poco più di un mese fa sembrava fuori dai giochi, può lanciare il guanto di sfida per provare a vincere il suo secondo Mondiale consecutivo.
- Marquez non si nasconde più: “Serviva il weekend perfetto”
- Di Giannantonio svela il motivo della caduta
- La delusione di Bagnaia: “Mai a mio agio”
Marquez non si nasconde più: “Serviva il weekend perfetto”
La speranza Mondiale di Marc Marquez sembrava legata solo a un possibile miracolo, ma quando c’è di mezzo il fenomeno spagnolo niente è impossibile. A dare una mano ci hanno pensato anche i problemi di Bezzecchi nelle ultime gare. Ma ora la corsa per il titolo è completamente riaperta e Marquez non si nasconde più: “Non so come abbiamo fatto a essere qui. Cinque gare fa eravamo a 103 punti dalla vetta. Giovedì avevo detto che se volevo avere una chance per il Mondiale serviva il weekend perfetto e lo abbiamo fatto. L’unica cosa di cui non sono contento al 100% è che Alex non è riuscito a salire sul podio, lo meritava. Ora dobbiamo lavorare nel corso della pausa per fare ancora uno step”.
Un cambio di marcia che è arrivato dopo aver risolto anche i problemi fisici: “Le prime cinque gare sono state un disastro, non capivo il mio corpo e il mio braccio. Ci sono state troppe cadute che non erano nel mio stile. Ora non vedo l’ora di lavorare sul mio punto debole. Chi vince il Mondiale, io o la Spagna? Loro hanno solo due partite, io ancora 11 gare. Direi che per loro è più vicino”.
Di Giannantonio svela il motivo della caduta
Una gara deludente anche quella di Fabio Di Giannantonio caduto quando mancavano ancora 27 giri al traguardo lasciando campo libero a Marquez: “Non so cosa sia successo. Diciamo che lo considero un mio errore. Forse doveva arrivare ed è successo oggi. Ma stiamo facendo il massimo. Fortunatamente adesso arriva una pausa che mi aiuterà a recuperare, dopo l’infortunio al dito ho dovuto continuare a spingere. Oggi mi sentivo un po’ rigido dopo le botte che ho preso. La mia mentalità mi spinge a vedere le cose buone, siamo veloci un po’ ovunque e dobbiamo continuare a migliorare. Io comunque mi considero soddisfatto”.
La delusione di Bagnaia: “Mai a mio agio”
Tra i più delusi di giornata c’è ancora una volta Pecco Bagnaia che vede il suo compagno di squadra vincere e lui costretto a un sesto posto che lascia l’amaro in bocca: “Questo weekend abbiamo faticato davvero tanto. Non mi sono mai trovato a mio agio ed è stato difficile. Non posso dire che siano state due brutte gare ma non sono contento. Dobbiamo assolutamente capire come risolvere questi problemi di grip perché mi limitano troppo e siamo in difficoltà. Adesso sarà importante prendersi una pausa e poi tornare subito al lavoro perché voglio riuscire a fare di più”.