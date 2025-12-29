Marquez, Ducati può aspettare, Marc si dà alle quattro ruote e Alonso gli fa i complimenti: "Eccezionale"

Marquez continua il suo percorso di recupero dall'infortunio, lo fa in pista ma non in moto ma su 4 ruote beccandosi i complimenti di Fernando Alonso

Forse è un po’ tardi per sognare una carriera automobilistica. Ma per ora per Marc Marquez si tratta solo di “un nuovo giocattolo”. Così l’ha definito il campione spagnolo della MotoGP sui social parlando della giornata che si è concesso sulle quattro ruote nel pieno del suo recupero dall’infortunio per la caduta in Indonesia e la conseguente operazione alla spalla.

E arrivano pure il complimenti, non si uno qualunque ma uno che ha fatto la storia dell’automobilismo e della F1 in particolare, Fernando Alonso. Ma tranquilli, Marc non sta preparando un piano B sulle auto se dovesse andare male in MotoGP. Si è solo concesso una giornata sul kart con l’obiettivo, sempre lo stesso, i test di Sepang di inizio febbraio.

Bici, motocross e ora kart per Marquez

Dalla mountain bike al motocross e poi il kart. Marc Marquez non si ferma mai. A poco a poco, il nove volte campione del mondo sta recuperando dall’infortunio patito a inizio ottobre alla scapola destra, a causa della caduta provocata da Bezzecchi a Mandalika, nel Gp di Indonesia.

Negli ultimi giorni i progressi lo hanno riportato in pista. E pazienza se ancora non si tratta di un circuito vero e proprio o di una MotoGP. Prima di Natale, Marc si è concesso qualche scalata in mountain bike, poi qualche derapata nel fango e sulla terra con una moto da cross all’Alcarrás Speed ​​Circuit. E dulciis in fundo un giro sul kart al Karting Vendrell.

Marquez ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui lo si vede manovrare al volante del suo “nuovo giocattolo” , come lui stesso ha chiamato il kart ovviamente griffato con il suo caratteristico numero “93”.

Sepang nel mirino di Marc

Marc sta acquisendo sempre maggiore fiducia fisica con questo speciale piano di allenamento per recuperare dal grave infortunio alla spalla destra. Prima dei test ufficiali sul circuito malese, lunedì 19 gennaio si terrà a Madonna di Campiglio il popolare evento “Campioni in pista“. La casa di Borgo Panigale approfitterà di questo evento per presentare ufficialmente la sua formazione MotoGP 2026.

L’obiettivo è sempre lo stesso: scendere in pista per i primi test della MotoGP 2026 dal 3 al 5 febbraio a Sepang. Il 2026 non sarà solo l’anno dell’assalto a un nuovo campionato mondiale MotoGP, sarebbe il 10° in totale, meglio di Rossi, al livello dei vari Agostini e Nieto. Marquez dovrà anche capire cosa fare da grande. La scadenza del suo contratto con Ducati, al pari di quasi tutta la griglia, impone una scelta sul mercato piloti.

Alonso elogia Marquez

Da un campione spagnolo all’altro. Fernando Alonso ha celebrato il ritorno alla vittoria del titolo di Marc Marquez. Nel documentario Decoded di DAZN, il due volte campione del mondo di F1, ha esaltato soprattutto la forza mentale del connazionale: “È qualcosa di eccezionale perché, oltre al talento naturale, devi avere una forza mentale e una disciplina straordinarie”.

Alonso si rivede un po’ in Marquez, il dover ripartire quasi da zero, Fernando dopo l’anno sabbatico, Marc dopo l’inattività per l’infortunio al braccio, la poca competitività della Honda: “Quando non vinci da un po’ o non hai il mezzo giusto devi parlare molte volte con te stesso – le parole riprese da GpOne – che sei ancora quella persona, non quella che in questo momento non riesce a ottenere risultati”.