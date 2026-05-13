MotoGp, Marc Marquez in lacrime nel box: il segreto sull’infortunio. La strategia Ducati può essere stravolta

L’ultimo appuntamento di “Inside Ducati” ha mostrato le lacrime del campione del mondo spagnolo che ha confessato alla squadra un segreto sulle sue condizioni fisiche

Lacrime e confessioni: Marc Marquez non ha nascosto niente alla Ducati. A Le Mans il campione del Mondo ha rivelato alla squadra un problema fisico di cui soffriva da tempo, una situazione che si è aggravata proprio in virtù della caduta in Francia e che lo ha costretto a sottoporsi prima del previsto a un intervento chirurgico che lo lascia fuori dal Gp di Catalogna.

Le lacrime a Le Mans

Un fine settimana da incubo per Marc Marquez. Il pilota campione del Mondo ha riportato una violenta caduta che lo ha costretto a sottoporsi a una doppia operazione. Lo spagnolo dopo il secondo posto nella Sprint Race non ha potuto prendere parte alla gara della domenica e ora rinuncia anche alla tappa di Barcellona con la Ducati che per l’occasione ha deciso di non sostituirlo. Ma nell’ultima puntata di Inside Ducati emergono nuovi dettagli sulle condizioni di Marc.

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Nell’ultima puntata del vlog pubblicato dalla scuderia italiana, si vede il pilota spagnolo in lacrime all’interno del box: “Non ho detto niente, c’è una vite che mi sta dando problemi a un nervo a intermittenza. E non si può guidare a intermittenza per questo l’operazione era già programmata dopo il Gp di Catalogna. Sto guidando con un braccio e mezzo”. Lo spagnolo ha rivelato il segreto alla sua squadra in lacrima ricevendo il conforto da parte degli uomini Ducati.

L’operazione già programmata

La caduta a Le Mans ha finito così per accelerare un processo che era già in corso. Marc Marquez si sarebbe dovuto comunque operare ma dopo la gara di Barcellona con la possibilità di tornare al Mugello. Lo spagnolo però ha rivelato questa notizia solo a poche persone ma alla fine è stato costretto a svelare il suo segreto: “Ho fatto un controllo dopo Jerez perché sentivo che stava succedendo qualcosa e dopo dopo la caduta la vite che ho nel braccio tocca il nervo mentre sono in posizione di guida e mi togliere la forza in tre dita e in tutto il braccio. Solo in due sapevano quello che stava succedendo ma ho chiesto di mantenere il segreto”.

Gli scenari futuri per la Ducati

Le condizioni fisiche di Marquez rappresentano uno dei grandi dubbi che assillano la Ducati in vista del prossimo futuro. Il quotidiano spagnolo Marca ha rivelato i retroscena del rinnovo contrattuale firmato dallo spagnolo e dalla scuderia di Borgo Panigale. L’opzione scelta è stata quella di un biennale fino al 2028 con la possibilità del pilota però di ritirarsi per motivazioni fisiche e a Marc sarebbe stato offerto anche il ruolo di Brand Ambassador del marchio una volta che avrà concluso la sua carriera. La speranza della Ducati è che Marc possa tornare presto in pista e più forte di prima ma bisogna cominciare anche a pensare a un piano B.