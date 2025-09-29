Marquez campione, svelato il retroscena in diretta: la promessa fatta al nonno e Marc scoppia in lacrime

Marc Marquez scoppia a piangere quando pensa a suo nonno e svela la promessa che gli aveva fatto durante il periodo dei tanti infortuni: "Una ultima possibilità per evitare il ritiro"

La Nona Sinfonia di Beethoven è risuonata nel Mondiale MotoGP. A suonarle invece agli avversari è tornato Marc Marquez. Come ai bei tempi, come prima di quella maledetta serie di infortuni che stava per privare il motociclismo di uno dei suoi massimi interpreti. Un possibile GOAT semmai ce ne possa essere uno solo. Ma dietro quel talento da cannibale c’è anche un cuore che si commuove e piange quando ricorda la promessa fatta al nonno prima che morisse nel suo momento più difficile a un passo dal ritiro.

La luce in fondo al tunnel

Marquez è tornato campione con buona pace dei tifosi di Rossi, dopo 2.184 giorni. Da quel terribile incidente a Jerez nel 2020 , il corridore nato a Lleida ha subito una serie di infortuni. Ha dovuto subire fino a quattro operazioni per riprendersi dalla frattura dell’omero del braccio destro ma è stato anche operato alla spalla destra, ha superato la diplopia e ha subito un intervento chirurgico alla mano destra e alla sindrome compartimentale. Ha saltato qualcosa come una trentina di gare tra il 2020 e il 2023. La sua carriera sportiva è passata da un sogno a un incubo ricorrente .

Per sua stessa ammissione in una recente intervista Marc era sull’orlo del ritiro, ma alla fine ha deciso di rischiare e ricominciare. Ha cercato e ottenuto una Ducati, firmando per Gresini , e da quel momento in poi le cose sono migliorate in un crescendo rossiniano (mai accostamento fu più azzardato…). Da lì la storia è nota e recente: i primi podi, il ritorno alla vittoria nel 2024 e quindi il passaggio al team ufficiale Ducati e un dominio incredibile quest’anno passato attraverso 11 vittorie in gara e 14 nelle Sprint per un totale di 25 successi su un massimo di 34 corse disputate tra sabato e domenica.

Marquez ricorda il nonno e piange in tv

Le prime lacrime, Marc le aveva versate sul red carpet allestito sul circuito di Motegi appena finita la gara che lo ha laureato campione del mondo per la settima volta in MotoGP. Ma poi il pianto è diventato a dirotto durante l’intervista post gara a Dazn Spagna quando Marquez ha ricordato suo nonno Ramon, morto lo scorso anno e la promessa che gli aveva fatto in quel periodaccio di infortuni a ripetizione.

“Sono sicuro che ci stia guardando da lassù – ha detto Marc commosso – Mio nonno era uno di quelli che voleva che smettessi. Mi diceva che avevo abbastanza per cui vivere; era incredibilmente diretto con me. Diceva: ‘Basta’, e io rispondevo: ‘Un’ultima possibilità'”. Da lì l’ultimo intervento chirurgico all’omero destro che ha rimesso a posto le cose. “Sono sicuro che mio nonno si sta divertendo tanto quanto noi” ha aggiunto il fratello Alex Marquez.