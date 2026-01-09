Marquez già caldo: "Buon ritorno" parola di Michele Pirro ma Ducati è in ansia per Aldeguer, il precedente Acosta

Michele Pirro parla del rientro di Marc Marquez che ha guidato una Ducati Panigale V2 a Valencia in questi due giorni mentre il Team Gresini fa i conti col ko di Fermin Aldeguer

I cento giorni del Re. Tanto è passato dall’ultima volta che Marc Marquez aveva messo piede e soprattutto ruote e carena in pista. Due giorni di test privati sul circuito di Aspar a Valencia sono serviti al campione del mondo della MotoGP per togliere la ruggine accumulata in questi oltre tre mesi di inattività dall’incidente do Mandalika e successiva operazione alla spalla.

A tastare il polso da vicino il tester Ducati Michele Pirro che con lo spagnolo ha condiviso la V2. Bilancio positivo dunque, non così purtroppo per Fermin Aldeguer vittima di una brutta caduta nella prima giornata che mette in ambasce i piani suoi e di tutto il Team Gresini.

Marquez 100 giorni dopo

Marc Marquez non scendeva in pista dal 5 ottobre 2025, quando una rovinosa caduta innescata dal tamponamento di Bezzecchi lo aveva infortunato al primo giro del Gran Premio d’Indonesia. Da allora, il suo recupero dall’infortunio alla spalla ha richiesto più tempo del previsto. Il ragazzo di Lleida, già campione la settimana prima a Motegi, ha rispettato le scadenze e ha aumentato il recupero tra bicicletta, motocross e kart.

Mancava la prova definitiva: guidare una moto su un circuito. In questi due giorni, finalmente, esattamente 100 giorni dopo quel terribile incidente in Indonesia, ci è riuscito all’Aspar Circuit. Freddo ma soleggiato il meteo che ha accolto il ritorno del campione del mondo che ovviamente non ha guidato nè la GP25 nè la GP26 bensì una Ducati V2 Panigale omologata per la strada.

Pirro: “Dopo due giri già non lo vedevo più”

Marc si è detto soddisfatto di come è andato tutto. “Prima uscita del 2026! Di nuovo in sella e inizio a riprendere confidenza con la moto “, ha scritto sui suoi social. In pista con lui Arbolino, Navarro, lo sfortunato Aldeguer vittima di una brutta caduta, Quiles suo protetto della Vertical, la sua società di management e Holgado. Ma anche e soprattutto il fratello Alex Marquez. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni fisiche possibili per il primo test pre-stagionale , che si svolgerà a Sepang, in Malesia, dal 3 al 5 febbraio.

Bocche cucite in casa Ducati (pare ci fosse anche Davide Tardozzi ai box) a cominciare dallo stesso Marquez ma a parlare è stato il tester Michele Pirro che in una videointervista con GPOne ha detto: “E’ stato un buon rientro, Faceva freddo, sì, ma la pista era in buone condizioni – racconta Pirro – Rispetto all’Italia è già qualcosa. Marc ha girato tanto, tutto è andato bene. Abbiamo fatto anche qualche giro insieme e si è divertito molto. Se gli stavo dietro? Per un paio di giri uscito dai box sì, poi andava via… del resto questa è una pista molto tecnica e io non la conoscevo nemmeno, era la mia prima volta qui”.

Marquez a Portimao

Dopo questo test a Guadassuar, Marc avrà un’altra opportunità, se lo riterrà opportuno, di tornare in pista a Portimao a fine gennaio, quando il team Ducati SBK organizzerà, come negli ultimi anni, un test sul circuito portoghese a cui potranno partecipare tutti i piloti MotoGP del marchio con le Panigale V4S.

Gresini in ansia per Aldeguer, Acosta nel 2022 out 7 settimane

Non è iniziata nel migliore dei modi invece la stagione per Fermin Aldeguer. Il pilota del Team Gresini lo scorso anno Rookie of the Year e vincitore già della sua prima gara in MotoGP è stato vittima di un brutto highside. Ha riportato una frattura alla diafisi femore sinistro con conseguente operazione. A questo punto per lo spagnolo sono a forte rischio i test di inizio febbraio a Sepang.

Per fare un calcolo approssimativo viene alla mente un infortunio abbastanza simile di cui è stato vittima Pedro Acosta nel 2022 quando correva in Moto2. Stessa frattura. Stessa gamba. Lo spagnolo, oggi pilota MotoGP in Ktm, allora era stato costretto allo stop per sette settimane. Se così fosse per Aldeguer sarebbe impossibile partecipare al primo test ufficiale a Sepang tra un mese mentre dovrebbe farcela per l’inizio del Mondiale in Thailandia (27-28/02 e 1/3).