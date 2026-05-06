Marquez, la rivelazione sull’infortunio: Honda all’assalto, Ducati in allarme. Lorenzo scarica la pressione su Bezzecchi

Alla vigilia del Gp di Francia, si torna a parlare del futuro di Marc Maquez diviso tra Ducati e Honda. Il team Rossi prova a trattenere Di Giannantonio: “Ma abbiamo già delle alternative”

La stagione 2026 della MotoGp è ancora agli albori ma gli sguardi nel paddock sembrano già rivolti verso il prossimo campionato e soprattutto sul mercato piloti che si “incendierà” tra qualche settimana. Il futuro di Marc Marquez è senza dubbio quello più chiacchierato con la Ducati che deve far fronte al forte inserimento della Honda. Ma anche in casa Valentino Rossi ci potrebbero essere delle grandi manovre all’orizzonte.

Marquez, le voci sull’infortunio e l’assalto della Honda

Il futuro di Marc Marquez resta ancora tutto da decidere. Fino a qualche settimana fa, il rinnovo con la Ducati sembrava cosa fatta ma come spesso succede nel mondo dello sport, le cose cambiano velocemente. Dalla Spagna arriva anche un rumour sul suo infortunio, secondo alcuni media iberici infatti il campione del Mondo avrebbe nascosto alla Ducati la vera natura del suo infortunio e questo avrebbe portato anche a delle difficoltà nel corso della trattativa. Notizie che però non hanno ancora trovato nessun riscontro ufficiale.

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Il rinnovo con la Ducati resta la pista più probabile ma l’inserimento della Honda continua a essere importante. La casa giapponese sembra disposta a fare di tutto pur di riportare alla base il campione spagnolo e avrebbe messo sul piatto un’offerta clamorosa, una scommessa vera e propria per tornare a essere una delle moto in grado di lottare per il Mondiale.

Lorenzo: “Il Mondiale può perderlo solo Bezzecchi”

Le prime gare della stagione hanno mostrato un’Aprilia capace di fare grandi cose con Bezzecchi che si è andato a prendere, almeno per il momento, la testa del Mondiale. E ora la pressione è tutta sulle spalle del pilota italiano almeno stando alle parole di Jorge Lorenzo che analizza anche il momento di Marquez: “Abbiamo visto solo 4 GP però per me è evidente che quest’anno solo Bezzecchi può perdere il titolo”. E sul suo connazionale: “A causa del problema al braccio non ha la forza necessaria per portare la moto al limite in frenata e in entrata di curva come faceva prima. Ma è evidente che lui non ne vuole parlare. Ma nonostante questo problema per me resta superiore a tutti”.

Team Rossi, la verità di “Uccio” sul mercato

Solo quattro gare in archivio in questa stagione della MotoGp ma gli sguardi sembrano già proiettati sul futuro. Anche in casa VR46. Il team di Valentino Rossi si trova di fronte a delle scelte importanti come rivelate dal braccio destro del Dottore, Alessio “Uccio” Salucci a Motorsport: “La squadra è migliorata e Di Giannantonio è cresciuto enormemente. Da quando è arrivato il miglioramento è stato mostruoso. Anche noi lo abbiamo aiutato ma parliamo di un ragazzo forte, intelligente e molto professionale. Ci fa piacere che il suo nome sia uno di quelli chiacchierati sul mercato. Ma dall’altro lato sappiamo che la situazione si può complicare. La nostra priorità è quella del suo rinnovo ma abbiamo anche un piano B, C e D. Diggia è la priorità ma ci sono sempre delle alternative. Luca Marini non si sa se verrà rinnovato dalla Honda, discorso simile per Franco Morbidelli con cui abbiamo già lavorato. Mi piace molto Celestino Vietti e perché no c’è anche Nicolò Bulega. Ci sono molte situazioni che stiamo monitorando”.