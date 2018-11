MotoGp, martedì il 'via' alla nuova stagione

A Valencia domenica è calato il sipario sulla stagione 2018 del Motomondiale. Martedì prenderà il via quella 2019, con due giorni di test che daranno un'anticipazione su quello che vedremo il prossimo anno.

Tante le novità, prima fra tutte la nuova coppia del Repsol Honda Team, formata da Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Il maiorchino arriva da due stagioni in Ducati con l'obiettivo di puntare subito al titolo, issandosi al ruolo di primo sfidante del campione in carica.

Marquez è ancora in ripresa dall'infortunio, ma salirà sulla RC213V con la carica e l'entusiasmo di una nuova complicata sfida. Il maiorchino entra nella famiglia HRC, sarà collega di box di Marquez, senza dimenticare la rivalità passata tra i due.

Yamaha porterà in pista un nuovo motore ed una squadra rinnovata.

Valentino Rossi ha chiuso il campionato in terza posizione nonostante le difficoltà tecniche. Le cadute di Sepang e Valencia lo hanno privato di una vittoria quasi sicura, il potenziale c'è e il 'Dottore' potrà dire la sua. Sarà affiancato dal rinnovato e ritrovato Maverick Viñales.

La griglia della MotoGP si arricchisce anche di piloti giovani e talentuosi. Francesco Bagnaia arriva da Campione del Mondo Moto2 e sarà in forza al team Alma Pramac Racing. Dalla classe di mezzo provengono anche Miguel Oliveira, Joan Mir e Fabio Quartararo. Il portoghese guiderà la KTM del team Tech 3, lo spagnolo invece prenderà il posto di Andrea Iannone in Suzuki, una moto in crescita soprattutto durante il 2018. Il francese salirà sulla Yamaha del team Petronas.



SPORTAL.IT | 19-11-2018 17:55