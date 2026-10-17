Tra una settimana iniziata la volata mondiale tra Marquez e Martin, lo spagnolo Aprilia sa come battere il connazionale Ducati e fa un paragone con Bagnaia. Griglia MotoGP 2027 al completo con Alonso e Moreira

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Come la F1 anche la MotoGP vive un fine settimana di calma apparente, almeno di motori spenti in attesa di tuffarsi nel rush finale del Mondiale. E se in Formula 1 c’è solo da capire quando e dove Kimi Antonelli diventerà campione del mondo, nella classe regina del Motomondiale è tutto quanto mai in bilico con soli 2 punti a dividere Jorge Martin e Marc Marquez.

Martinator è pronto alla volata e lancia il guanto di sfida al connazionale della Ducati facendo anche un confronto con le emozioni di tre anni fa quando il testa a testa era con Pecco Bagnaia. Intanto il mercato piloti ha definito gli ultimi due tasselli per il 2027: la Honda ha deciso di piazzare David Alonso in LCR e Diogo Moreira in HRC.

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Martin e Marquez, sfida all’Ok Corral!

Cinque gare alla fine dei giochi. Si comincia in Australia la settimana prossima, poi quasi senza soluzione di sosta Malesia, Qatar (sempre col punto interrogativo dei rischi di un conflitto in atto in quei territori), quindi la chiusura in Europa, Portimao e Valencia. Cinque round, dieci corse conteggiando le Sprint, tanti tantissimi punti ancora in palio e solo 2 punti a dividere Jorge Martín e Marc Marquez.

Con Marco Bezzecchi a -46 pronto a fare da terzo incomodo, i due portacolori di Aprilia e Ducati si stanno preparando alla volatona dall’alto della loro esperienza “iridata” soprattutto Marquez che di titoli ne ha vinto 9. Eppure Martin sa cosa significa vincere un Mondiale allo sprint mentre Marc è più abituato a dominare.

Volata MotoGP: Martinator costante, Marc esplosivo

Dando un’occhiata alla classifica, Martin è stato molto costante, ha vinto poco, un solo successo in Francia, ma anche raccolto 9 podi in totale e tanti piazzamenti. Marquez ha vissuto su alti e bassi invece, complice l’infortunio e i problemi cronici della Ducati su alcune piste con la pressione delle gomme. Basti pensare che disputando due gare in meno di Jorge (ha saltato Le Mans e Montmelò) ha vinto ben 6 GP e non ha fatto nessun altro podio in seconda e terza posizione

Martin sa come battere Marquez

Una sfida tutta spagnola quella tra Jorge e Marc. Martín sa esattamente cosa serve per battere Marquez: “La costanza sarà fondamentale, così come la velocità, e bisogna essere intelligenti” ha detto in un’intervista ad AS. Finora i due piloti, separati da due punti hanno avuto un comporta

Martinator è sicuro delle sue possibilità: “Sono sicuro di essere veloce in tutte le gare che rimangono. Sono contento di aver ottenuto il mio terzo podio consecutivo con Aprilia. È fantastico. Ci sono state gare in cui pensavo che mi sarebbe costato fatica e, di fatto, mi è costato. Ma ora non credo più che avrò difficoltà. Sarò molto competitivo e sono molto concentrato su ciò che verrà”.

Jorge trova le differenza tra la volata con Marquez e con Bagnaia

Due punti ieri, due punti oggi. Un film già visto per Martin. Incredibile infatti che allo stesso punto della stagione, due anni fa, anche Martin e Bagnaia fossero divisi da soli due punti in classifica. E sappiamo come andò a finire con la vittoria al fotofinish di Martinator. Che sperando di ripetere l’esito del 2024 analizza i lati comuni e differenti dei suoi avversari, oggi Marc, ieri Pecco: “Con Marcquez non puoi commettere un errore”.

“Per me, non cambia molto – rimarca Martin a Crash.net – Io ho l’esperienza di due titoli, in Moto3 e MotoGP, ma lui ha l’esperienza di nove. Quindi non ho nessun vantaggio. Senza dubbio, quello che vedo è che Marc commette meno errori. Ogni volta che commetti un piccolo errore, lui è lì per batterti. È sempre lì. Quindi, senza dubbio, è diverso. Ma cerco di dare il meglio di me. Non posso fare più di quello che sono in grado di fare. E, sinceramente, vincere o no sarà la conseguenza di fare le cose per bene”.

Mercato MotoGP 2027 chiuso: la decisione Honda su Alonso e Moreira

Mancavano gli ultimi due tasselli per completare il puzzle della griglia MotoGP 2027. E sembra proprio che siano andati al loro posto. A dare la conferma di un quadro già da tempo ipotizzato in casa Honda, è stato il giornalista e telecronista di Sky, Rosario Triolo: David Alonso esordirà in MotoGP con LCR Honda e affiancherà Johann Zarco.

Il rookie colombiano prende la moto di Diogo Moreira che Honda ha deciso di promuovere nel suo team factory HRC facendo da compagno di scuderia a Fabio Quartararo. Honda tornerà dunque ad avere un pilota brasiliano nella squadra ufficiale dal lontano 2004 con Alex Barros.