Martin disastro in partenza e beffa, che incubo per Aprilia: le condizioni di Jorge e Bezzecchi. Marquez: “Vittoria bugiarda”

Il pilota spagnolo perde il controllo della sua Aprilia in partenza e finisce per buttare fuori anche il compagno di squadra. Nessuna frattura per i due piloti ma Martinator viene punito

La domenica da incubo dell’Aprilia. La casa di Noale che stava dominando il Mondiale MotoGp rimette tutto in discussione con un “doppio 0” che finisce nella casella dei punti di Marco Bezzecchi e di Jorge Martin. Lo spagnolo perde il controllo della sua moto in partenza e finisce per innescare una carambola clamorosa a cominciare proprio dal compagno di squadra italiano.

La disastrosa partenza di Martin

La sprint aveva invitato tutti alla prudenza, la prima curva del circuito in Ungheria può essere molto insidiosa ma nella gara del sabato tutto era filato liscio. Ma la domenica è sempre diversa, la gara ha un’importanza decisamente maggiore e i rischi sono dietro l’angolo. Stavolta a scatenare una carambola impazzita è stato Jorge Martin che parte forte e prova una traiettoria all’interno ma quando comincia la staccata cominciano anche i guai. Il pilota dell’Aprilia perde completamente il controllo della sua moto, ci prova in tutti i modi a riprenderla ma senza successo: centra in pieno il compagno di squadra Marco Bezzecchi ma con l’effetto “bowling” manda giù anche Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Fermin Aldeguer. Oltre al danno arriva anche la beffa per Martin che è stato punito con un doppio “long lap” che dovrà scontare nel Gran Premio a Brno.

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Come stanno Martin e Bezzecchi

Un avvio di gara che l’Aprilia non avrebbe mai voluto vedere e vivere. Ma oltre a vedere una gara gettata al vento per Jorge Martin e Marco Bezzecchi c’è stato anche la paura per delle conseguenze dal punto di vista fisico. Lo scontro iniziato proprio da Martinator ha avuto come prima vittima il suo compagno di squadra, uno scontro durissimo con i due piloti che sono andati immediatamente al centro medico. Ma nonostante l’incidente molto duro nessuno dei due piloti ha riportato fratture: “Nel caso di Jorge Martin gli esami medici non hanno rivelato fratture visibili, presenta solo contusioni alla schiena e al piede destro. Per quanto riguarda Marco Bezzecchi non ci sono fratture visibili ma solo contusioni alla gamba destra e alla mano”, si legge in un comunicato pubblicato dall’Aprilia.

Marquez avverte la Ducati

Una vittoria da campione, Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta di avere una riserva di decimi (se non di secondi) nel polso destro ma dopo la vittoria in Ungheria ci tiene subito a precisare che per la Ducati c’è più da lavorare che da esultare: “Sono contento di essere tornato a vincere, è un piccolo passo ma anche un passo bugiardo. Balaton è una pista a sinistra, si lavora poco sul fronte destro. Dobbiamo essere contenti per la vittoria ma anche consapevoli di questo. Spero di riuscire ad avere un grande passo durante la pausa estiva. Oggi ho avuto un po’ di problemi al braccio sinistro perché ha lavorato tanto, a destra non ho avuto fastidi”.