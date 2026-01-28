Incubo Martin: niente test in Malesia, film già visto e Aprilia sulle spalle di Bezzecchi. Serve regola 3° pilota

Aprilia conferma che Jorge Martin a causa di due nuove operazioni sarà assente ai primi test della stagione MotoGP a Sepang, tocca al collaudatore Luca Savadori ma sarà tutto sulle spalle di Bezzecchi. E la MotoGP si interroga sulla necessità del pilota di riserva

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Niente da fare. Ora c’è anche l’ufficialità. Jorge Martin salterà i primi test della stagione MotoGP in Malesia, dal 3 al 5 febbraio. Lo spagnolo, campione del mondo 2024 con Ducati Pramac, non ha ancora recuperato dai postumi dei tanti infortuni rimediati lo scorso anno e recentemente si è operato nuovamente. Una vera grana per Aprilia che a Sepang dovrà affidarsi al lavoro in solitario di Marco Bezzecchi per sviluppare la nuova moto. Di fatto una situazione simile a quella dello scorso anno.

Jorge Martin salta i test di Sepang, il motivo

Lo avevamo riportato qualche giorno fa. Ora arriva la comunicazione ufficiale. Aprilia Racing ha confermato che Jorge Martin non sarà in pista per i test di Sepang della prossima settimana, i primi della nuova stagione. Il campione del mondo 2024, fa sapere la casa di Noale, continuerà il suo programma di recupero fisico dopo due ulteriori interventi chirurgici a cui è stato sottoposto a metà dicembre, uno allo scafoide sinistro e uno alla clavicola destra per risolvere, si spera definitivamente i problemi di salute derivati dai tanti infortuni patiti lo scorso anno.

Il team afferma che la decisione è volta a garantire il completo recupero di Martin e le sue migliori condizioni fisiche in vista dell’inizio della stagione e che lo spagnolo sarà comunque presente in Malesia, seguendo da vicino il lavoro del team e lo sviluppo della RS-GP26.

Savadori ai test ma Aprilia di nuovo sulle spalle di Bezzecchi

Aprilia annuncia che a Sepang sulla RS-GP26 orfana di Martin ci sarà ancora una volta il collaudatore Luca Savadori che lo scorso anno ha sostituito Martinator sia nei test che che nelle tantissime gare saltate per infortunio. Ma è chiaro che proprio come 12 mesi fa lo sviluppo della nuova Aprilia ricadrà, almeno in questa parte di pre season, ancora una volta esclusivamente su Marco Bezzecchi. Per il Bez ancora un’enorme responsabilità nell’anno in cui a detta di tutti la casa di Noale si candida fortemente a sfidare la Ducati e Marquez per il trono della classe regina.

Il calvario di Martin nel 2025

Sette presenze su 17 gare in calendario. Una maledizione per Jorge Martin quel mondiale vinto in volata contro Pecco Bagnaia nel 2024. Da lì in poi tutto non è stato come lo spagnolo di sarebbe immaginato. Nemmeno il tempo di mettere le ruote in pista che Jorge si è fatto subito male, la prima volta, in preseason durante i primi test a Sepang un anno fa e poi subito dopo mentre si allenava con la moto da cross. Nel computo totale di quell’inverno un’operazione alla mano sinistra per la frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e la frattura calcaneare omolaterale.

Il rientro in Qatar ed è stato subito ko, ancora più pesante: dopo una caduta centrato in pieno dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio, riportando uno pneumotorace e 11 costole rotte. Tre mesi di stop, il rientro a Brno in estate e un confortante 4° posto in Ungheria, Martin si è rifatto male cadendo alla partenza della Sprint di Motegi dopo aver centrato il compagno Bezzecchi: frattura scomposta alla clavicola destra, stagione praticamente finita se si eccettua la partecipazione all’ultima gara di Valencia ma con ritiro per non affaticare il corpo in ripresa e partecipare ai test con le moto nuove il martedì successivo.

Anche Aldeguer dà forfait, serve il 3° pilota in MotoGP

Il Mondiale 2026 della MotoGP non è cominciato, nemmeno la pre season, eppure ci sono già due indisponibili. Prima di Martin infatti anche Fermin Aldeguer ha alzato bandiera bianca dopo la rovinosa caduta su una Ducati stradale in un allenamento sul circuito di Aspar a Valencia.

Non siamo nemmeno agli inizi eppure la MotoGP si interroga, o forse dovrebbe farlo, su un impegno diventato molto pesante e stressante da quando il calendario si è allargato, quasi in stile F1, e per di più con la presenza di una Sprint Race in tutti i week end di gara. Non solo Martin si è fatto male lo scorso anno, saltando diverse gare, ma da Marc Marquez a Maverick Vinales sono stati parecchi gli infortunati che hanno dato forfait in diversi appuntamenti del Motomondiale.

E allora qualcuno ha evocato il 3° pilota, proprio come in Formula 1, da avere in tutti i fine settimana, da regolamento, pronto a saltare in sella se uno dei titolari dovesse avere dei problemi di salute e cadute nelle prove libere che precedono le qualifiche.