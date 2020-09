MotoGp, Maverick Viñales si candida per il podio

Maverick Viñales promette battaglia per rilanciarsi nel campionato del mondo delle MotoGp. “Ho utilizzato nel modo migliore la pausa di due settimane per prepararmi alle gare qui a Misano – ha sottolineato lo spagnolo -. Sono in buona forma, sia fisicamente che mentalmente, quindi questo fine settimana ci proveremo ancora”.

“Vogliamo migliorare la nostra classifica, per farlo c’è bisogno di salire sul podio: sappiamo di potere essere forti sia qui che in Catalogna, per cui cercheremo di ottenere il migliore risultato possibile. A Misano è un po’ la nostra gara di casa” ha aggiunto il numero 12 della Yamaha.

OMNISPORT | 09-09-2020 14:39