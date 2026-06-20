Il Patto della Concordia firmato a Brno dà il via libera alle ufficialità del mercato piloti MotoGP: si comincia dal rinnovo di Marquez con Ducati mentre Raul Fernandez resta in Trackhouse e Luca Marini rischia di restare senza moto nel 2027

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tana libera tutti. Il Patto della Concordia firmato dai costruttori della MotoGP con Dorna e Liberty Media annunciato a Brno “stappa” il mercato della classe regina che fino adesso si era mosso solo a livello ufficioso. Verosimilmente dopo il Gp di Repubblica Ceca verranno resi ufficializzati tutti gli accordi per il 2027, il primo potrebbe essere proprio quello del rinnovo di Marc Marquez con Ducati. Intanto l’ultimo tassello ad andare al suo posto è quello di Raul Fernandez che dovrebbe restare con Aprilia Trackhouse. Restano sempre meno posti in griglia e Luca Marini rischia seriamente di restare col cerino in mano così come altri tra cui Franco Morbidelli.

Mercato MotoGP: da lunedì gli annunci, si inizia da Marquez

Il venerdì di Brno è stato un giorno molto importante per la MotoGP. E’ stato finalmente firmato il primo vero Patto della Concordia tra i 5 costruttori Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha e gli organizzatori, Dorna e Liberty Media. Al di là dei vari accordi questo passo è stato importante perchè dà la stura a tutti gli annunci ufficiali del mercato piloti 2027 che, a parte il rinnovo di Bezzecchi con Aprilia, era fermo proprio in attesa di questa firma.

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Tutto indica che sarà l’annuncio del rinnovo di Marc Márquez con Ducati la prima di una lunga serie di ufficialità che arriverà lunedì durante la giornata di test coi prototipi da 850cc per il prossimo anno sulla pista di Brno. Segnerà l’inizio degli annunci per il 2027 e sarà seguito, almeno per quanto riguarda il team ufficiale di Borgo Panigale da Pedro Acosta.

Raul Fernandez resta in Trackhouse e proverà la 850cc

Dall’inizio del week end in terra di Repubblica Ceca è arrivata un’altra notizia di mercato: dopo qualche gara da precario, ricordando tutti le lacrime dopo il successo nella Sprint al Mugello, Raul Fernandez è stato confermato da Aprilia Trackhouse. Justin Marks, proprietario del team, ha deciso di rinnovare il contratto al pilota madrileno per un’altra stagione. Inoltre, Paolo Bonora, team manager di Aprilia, ha confermato che Raúl proverà l’850 lunedì insieme a Marco Bezzecchi.

Caccia alle due Ktm di Tech3: Marini rischia grosso

A questo punto facendo una veloce panoramica del mosaico del mercato MotoGP. Resterebbero solo due posti vacanti. Il Tech3 KTM è l’unica squadra che deve ancora decidere la sua formazione di piloti e ha quattro opzioni sul tavolo. Una delle sue moto sarà destinata a un rookie, che uscirà tra Manu González e Senna Agius; l’altra sarà affidata a un pilota con esperienza, e la scelta si riduce a Maverick Viñales che nei giorni scorso è stato molto critico con KTM, o Luca Marini.

Proprio il fratellino di Valentino Rossi rischia di restare senza moto per il 2027. Attualmente alla Honda, Marini ha recentemente rifiutato l’offerta da parte di Ducati di tornare a Borgo Panigale come tester della 850cc con la possibilità di correre nel Mondiale Superbike prendendo di fatti il posto di Nicolò Bulega che verrà promosso in MotoGP con VR46.

Futuro a rischio nella classe regina anche per Franco Morbidelli (per lui potrebbe esserci un’ipotesi Superbike non gradita), Brad Binder, Alex Rins e Jack Miller.