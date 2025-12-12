Bagnaia accerchiato, Aldeguer lo punta: "Voglio la Ducati ufficiale" ma Marquez trama e spinge Diogo Moreira

Sempre più solo Pecco Bagnaia in Ducati, da una parte c'è Fermin Aldeguer che ha dichiarato di puntare a una Desmo ufficiale per il 2026, dall'altra Marc Marquez che negozia il rinnovo e spinge per l'amico Diogo Moreira

La MotoGP ha dato appuntamento al 2026 ma qualcosa già bolle in pentola. Il prossimo anno sarà decisivo sotto tanti punti di vista, specie in ottica mercato. Tutti i contratti sono in scadenza quindi è facile pensare che il mercato piloti sarà pirotecnico. Ha già le idee chiare Fermin Aldeguer. Il giovane pilota spagnolo, rookie of the year 2025 vuole garantirsi un posto al sole, il che significa una moto Ducati ufficiale. Una sorta di avvertimento per Pecco Bagnaia che deve guardarsi anche dal nuovo talento iberico Diogo Moreira che ha uno sponsor speciale, Marc Marquez.

Aldeguer, idee chiare: punta alla Ducati ufficiale

Una stagione in crescendo, iniziata in maniera timida ma in costante crescita, sublimata da tre podi e la vittoria in Indonesia. Fermín Aldeguer è già molto più di una promessa della MotoGP. Rookie of the Year, per quel che contava quest’anno con la concorrenza del solo e modesto Chantra, ma tanta sostanza avendo a che fare con un compagno “scomodo” come Alex Marquez 2° nel mondiale.

Ha le idee chiare Aldeguer per il 2026 e Bagnaia è avvisato, ma non solo lui, tutti i piloti che gravitano nel mondo Ducati: “Guardando al 2027, quando i regolamenti cambieranno, avere una moto ufficiale sarà un grande vantaggio quindi convincere Ducati a darmi una moto factory sarà sicuramente un obiettivo”.

Per farlo, Fermin sa che tutto passa dal suo rendimento all’interno del Team Gresini dove quest’anno proprio Alex Marquez avrà una moto factory: “Anche lottare e battere il mio compagno di squadra è un obiettivo, ma sono semplicemente concentrato sul continuare a imparare, continuare a fare passi avanti, rimanere costantemente tra i primi 5”.

Fermin duro su Bagnaia, l’Aprilia preoccupa

Nell’intervista concessa a Marca, Aldeguer fa una riflessione sulla crisi di Bagnaia: “La pausa gli servirà per rimettersi in forma. Non è un calo di forma, perché finché non ha perso un po’ la calma, o le cose non gli sono sfuggite di mano, stava facendo un’ottima stagione. Nelle prime gare, ha lottato per essere tra i primi tre. Cosa gli è successo? Marc è stato costantemente in testa a tutto, e non è riuscito a raggiungere quel livello”

“Secondo me – continua in maniera schietta Fermin – non ha lavorato al meglio con la squadra, con la moto, con la sua mentalità, con la sua etica del lavoro, nel creare le basi per il 2025. Penso che abbia fatto dei tiri a vuoto. Alla fine, non puoi continuare a cambiare moto, dicendo cose come “Voglio la 2024, voglio la 2025″, no. Quello che è successo è che Pecco ha perso terreno e non è riuscito a mantenere il potenziale che aveva”.

Come molti nel paddock, Aldeguer crede che Aprilia si giocherà il titolo MotoGP 2026: “Quest’anno lo hanno dimostrato, e credo che il prossimo anno sarà lo stesso. Bezzecchi ha concluso ad altissimo livello e Jorge (Martin, ndr)… non possiamo dimenticarlo, ha vinto il Mondiale un anno fa e si unirà alla festa, saranno da tenere d’occhio”.

Marquez tra rinnovo e consigli a Ducati: Diogo Moreira

Tra i piloti in scadenza nel 2o26 c’è anche Marc Marquez. La priorità di Ducati è quella di ottenere un prolungamento del suo contratto e garantirgli la continuità a lungo termine. Attualmente, le trattative sono in corso, ma è ancora troppo presto per parlare di un accordo definitivo e il nativo di Cervera non sembra avere fretta di risolvere la questione.

La sua autorevolezza all’interno del Team Ducati è oramai un dato di fatto. Non solo per i nove titoli vinti ma anche per come si è posto fin dall’inizio, con tutti all’interno del garage. E dopo, pare, aver posto il veto ad un eventuale approdo di Bezzecchi in futuro, secondo El Nacional, Marquez avrebbe suggerito alla casa di Borgo Panigale di tenere d’occhio Diogo Moreira, brasiliano che quest’anno farà il suo esordio in MotoGP e che lui conosce molto bene allenandosi con lui fin da quando Moreira arrivò in Spagna da ragazzino. Per Ducati potrebbe essere un investimento per il futuro.