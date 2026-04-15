Mercato MotoGP sempre in fermento sul fronte Ducati tenuta in ansia da Marc Marquez con un paio di indizi social che fanno pensare a un ritorno di fiamma con Honda mentre Bulega che sogna la classe regina guarda all'Aprilia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Mai il mercato MotoGP è stato così entusiasmante e ricco di colpi di scena come quest’anno. La scadenza di quasi tutti i contratti in ottica 2027 ha scatenato le trattative. Ancor di più la serrata dei costruttori contro la Dorna ritarda quei pochi o tanti annunci sugli accordi ufficiali. E allora c’è questo rinnovo di Marc Marquez in Ducati che non arriva. Nella forma e nel colore cantano i Litfiba e c’è chi giura che ci sia l’ombra della Honda che rivuole lo spagnolo.

Intanto i grattacapi per Gigi Dall’Igna non finiscono qui perchè gli ultimi rumors danno la stella di Borgo Panigale in Superbike, Nicolò Bulega tentato da Aprilia, dove è andrà anche Bagnaia, se non dovesse trovare posto in griglia su una Desmosedici nel 2027.

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Marquez, il rinnovo è un mistero

Dove eravamo rimasti, o meglio, a che punto siamo. La MotoGP vive un momento surreale. Ferma in pista doipo aver saltato la tappa del Qatar che si spera di poter recuperare a fine stagione. Anche se tutti o quasi stanno provando le nuove moto 2027 come fatto da Ducati in settimana a Misano. Ferma anche nel mercato, almeno apparentemente, a causa della serrata dei costruttori in attesa di rivedere gli accordi con la Dorna e Liberty Media sulla spartizione dei ricavi.

Le trattative però quelle vanno avanti. Ci sono accordi chiusi e altri ancora aperti. Tra questi c’è il rinnovo di Marc Marquez con la Ducati. Da Borgo Panigale non arrivano segnali di fumata bianca, nemmeno grigia. C’è l’offerta, c’è la volontà delle parti di andare avanti ma non c’è ancora accordo totale. E questo qualche preoccupazione la desta.

Giallo Marquez: l’offerta Honda e la richiesta a Ducati

Il nodo è sempre lo stesso. C’è una forbice tra richiesta e offerta di Ducati e di Marquez. Non tanto economica quanto di durata del rinnovo. Ducati vorrebbe un impegno almeno biennale. Marc invece spinge per il rinnovo annuale. Lo ha anche lasciato intendere in diverse dichiarazioni recenti. Dopo l’ennesimo infortunio patito lo scorso anno, appena diventato campione del mondo, in Indonesia, lo spagnolo non si vede ancora in moto per molto.

Ma ci sarebbe forse dell’altro dietro questo braccio di ferro tra Ducati e Marquez. Radio mercato parla di un costante pressing da parte di Honda per riavere Marc in sella non paga di aver già preso Quartararo per il prossimo anno. Sarebbe anche stata fatta un’offerta di 20 milioni da parte dei giapponesi per il pluricampione della classe regina.

Marquez vola a Tokyo e Honda lascia indizi in rete

Si sa in questi momenti anche il più banale dei post, dei messaggi, di una risposta, di una stories può diventare un indizio o una prova per una tesi o per l’altra. E fa specie che in queste ultime ore Marc Marquez sia volato in Giappone, a Tokyo come testimoniato da un paio di stories dello stesso pilota su Instagram. Impegni con gli sponsor sicuramente ma la location fa pensare.

Così come fa pensare il fatto che a un post su X da parte del profilo ufficiale MotoGP per smuovere un po’ i followers, chiedendo: “Quale sarebbe l’annuncio dei tuoi sogni per la stagione 2027?”, abbia risposto tra i tanti proprio l’account di Honda HRC con parole sibilline: “Questo è affar nostro…”.

Bulega chiuso in Ducati, tentazione Aprilia

C’è poi la situazione di Nicolò Bulega. Anche qui niente di nuovo sotto il cielo di Borgo Panigale. Il pilota sogna da tempo la promozione in MotoGP dopo averla “assaggiata” per due gare lo scorso anno, proprio al posto dell’infortunato Marquez. Bulega sta facendo le cose per bene in Superbike, sta dominando dall’alto delle 6 vittorie su altrettante prove tra Phillip Island e Portimao.

Ma il sogno di avere per meriti sportivi una Ducati nel 2027 rischia di infrangersi. Come già analizzato le sei Desmesedici del prossimo anno sarebbero già state assegnate anche se per la sesta non è ancora deciso il ritorno di Bastianini. In questo caso per Bulega non ci sarebbe posto al momento. E allora Nicolò, oltre all’idea di restare in Sbk un altro anno e fare da tester per la 850cc MotoGP, starebbe prendendo in considerazione la possibilità di andare in Aprilia.

Già, lo stesso percorso o quasi che farà Pecco Bagnaia. Per Bulega potrebbe esserci una moto di Noiale in Trackhouse destinata a perdere Ai Ogura che nel 2027 sarà compagno di scuderia di Jorge Martin proprio in quella Yamaha che aveva sognato Bagnaia. La patata bollente a questo punto passa nelle mani di Gigi Dall’Igna.