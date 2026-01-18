Marquez tentenna, Honda si fa avanti: il manager di Acosta gela Valentino Rossi e mette in crisi Bagnaia con Ducati

Il mercato piloti MotoGP sempre in fermento con ottica 2027: Marquez in scadenza, come tutti del resto, è tentato dal ritorno in Honda mentre Pedro Acosta si candida per una Ducati ufficiale (al posto di Bagnaia?), altro che team di Rossi

Il conto alla rovescia verso i test pre season di Sepang è sempre più agli sgoccioli ma nella MotoGP in queste ore, al di là delle presentazioni, tiene sempre più banco il mercato piloti. Che rischia di fagocitare l’attenzione generale in vista dell’inizio del Mondiale in Thailandia. Anche perchè, come risaputo, tutti i contratti dei piloti sono in scadenza. Fa gola Marquez, farebbe gola Bagnaia senza dimenticare Pedro Acosta ambito Valentino Rossi dal suo team VR46 ma che come dichiarato dal suo manager (lo stesso Martin altro pezzo pregiato) potrebbe aspirare a qualcosa di più.

Marquez tentato da Honda, Ducati che fai?

Il 2026 non sarà solo l’anno dell’assalto a un nuovo campionato mondiale MotoGP, sarebbe il 10° in totale, meglio di Rossi, al livello dei vari Agostini e Nieto. Marquez dovrà anche capire cosa fare da grande. La scadenza del suo contratto con Ducati, al pari di quasi tutta la griglia, impone una scelta.

Marc si sta allenando sodo per tornare al meglio della condizione già nei primi test dopo aver tolto un po’ di ruggine con la Panigale ad Aspar, Valencia, nei test privati. Il mercato per lui appare chiaro. L’offerta Ducati per il rinnovo c’è già anche se lo spagnolo prova a tenere il coltello dalla parte del manico, la sua richiesta è alta. Vedremo cosa risponderà Borgo Panigale.

Marquez sa che in Giappone c’è Honda pronto a riprenderlo a braccia aperte promettendogli ponti d’oro e un budget illimitato dopo essere uscita, pare, fuori dal tunnel con Mir e Luca Marini nel finale della scorsa stagione. Basterà a convincere il campionissimo che è stato chiaro: per gli ultimi anni della sua carriera vuole la moto migliore, non ha tempo di aspettare.

Pedro Acosta vuole un team ufficiale e insidia Pecco

“Ogni pilota aspira ad entrare nel team ufficiale, quindi questo sarà il nostro primo obiettivo”. Parole chiare di Albert Valera, manager di Pedro Acosta (e di Jorge Martin) a Motorsport.com. Lo spagnolo è in cima alla lista dei desideri del Team VR46. La scuderia di Valentino Rossi aveva provato il colpaccio già l’estate scorsa in piena crisi della Ktm. Proprio il Dottore alla presentazione della squadra era stato vago sul mercato 2027: “Ho già in mente chi saranno i piloti il prossimo anno”.

Il contratto del due volte campione con KTM scade nel 2026 e i tagli annunciati da Bajaj, il nuovo proprietario, non lo incoraggiano certo a restare. Se due più due fa quattro lo Squalo di Mazarrón potrebbe puntare a prendersi direttamente una moto ufficiale Ducati senza passare da Gresini o VR46. A quel punto, se Marquez rinnovasse con Dall’Igna, l’anello debole sarebbe Pecco Bagnaia.

D’altra parte il rendimento sottotono di Bagnaia in quest’ultima stagione. Da tre volte campione del mondo, due in MotoGP con un terzo titolo sfiorato per soli pochi punti lo scorso anno contro Martin, Pecco si è ritrovato in una crisi senza fine culminata con le cadute di fine anno e il 5° posto nel campionato piloti a ere geologiche di ritardo da Marc Marquez.

Il punto sul mercato, un intrigo

L’inizio della stagione MotoGP 2026 si avvicina, in Thailandia, che già si pensa al 2027. Sarà la stagione delle nuove moto da 850cc, delle modifiche aerodinamiche e degli pneumatici Pirelli, fornitore unico. C’è anche una rivoluzione in atto nei contratti dei piloti tutti in scadenza.

E la maggior parte dei big saranno sul mercato. Solo Diogo Moreira, Johann Zarco e Toprak Razgatlioglu hanno posti garantiti (più l’opzione di Fermín Aldeguer, che dovrebbe concretizzarsi salvo sorprese sperando torni presto dall’infortunio pattito in allenamento a Valencia). Tra i più talentuosi in “rotta” con il proprio team c’è anche il caso di Quartararo in Yamaha, anche il francese potrebbe diventare un pezzo pregiato.