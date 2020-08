MotoGp, Miguel Oliveira ce l’ha con Pol Espargaró

Miguel Oliveira, quando è rientrato ai box dopo la caduta nel Gran premio d’Austria, era un’autentica furia. Ovviamente ce l’aveva con Pol Espargaró.

“Non vedo come avrei potuto evitare l’incidente – ha sottolineato il portoghese -. Alla curva quattro ho visto che lo spagnolo andava molto largo, quindi sono andato all’interno e siamo entrati in collisione. E’ un risultato difficile da accettare perché abbiamo mostrato di essere molto veloci e avremmo potuto piazzarci bene. Adesso non ci resta che concentrarci sulla prossima settimana, visto che si tornerà in pista”.

OMNISPORT | 16-08-2020 16:10